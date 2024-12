Haynna e os Verdes celebra a diversidade com show e novo álbum

Unindo o clássico e o contemporâneo, a banda de periferia do DF Haynna e os Verdes cria um som autêntico partindo da essência do blues dos anos 1960, enquanto utiliza técnicas experimentais contemporâneas na gravação do novo álbum, Blues da Periferia. O lançamento será em show, nesta sexta-feira (6/12), às 19h30, no Complexo Cultural Samambaia, com entrada franca e classificação livre.

Criada em 2013, Haynna e os Verdes é uma banda que tem como linha de frente Haynna, uma mulher negra da periferia do DF, cantora e compositora, intérprete e produtora cultural piauiense. A banda é integrada por Haynna (vocais), Ricelly Lopez (guitarra), Rian Sodré (baixo), Jhonata Morais (bateria) e Dani da Silva (teclado), todos músicos da periferia.

O projeto Blues da Periferia busca resgatar a essência do blues com uma perspectiva renovada a partir da lente de artistas LGBTQIA afim de celebrar a diversidade e a criatividade local.

Pensado desde 2020 e construído por seis mãos periféricas, que inspiram o nome, o pensamento coletivo sobre a estrutura de gravação partiu da vontade de gravar algo juntos, ao vivo, com pouca edição. "Foi daí que surgiu a ideia de gravar algo analógico, fora dos padrões da indústria, de forma antiga, no rolo de fita. Já conhecíamos o estúdio Forest Lab, ganhamos juntos o edital da FAC e fizemos a escolha de ir para o Rio de Janeiro gravar", eles comentam.

As músicas do seu álbum são um exemplo da celebração da diversidade, tais como Meimei, um rock dedicado à Meimei Bastos; Dias de Sol, um indie solar que exalta Medro; e Rosa, um som latino dedicado a multiartista de Santa Maria, Ros4.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco