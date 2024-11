Três bandas de metal candango sobem ao palco do Black Sheep Breja Studio

O evento Calabouço Metal Fest promove uma programação tripla nesta sexta-feira (29/11). Três bandas de metal de Brasília se apresentam no Black Sheep Breja Studio em uma reunião do gênero na cidade: os grupos musicais Kaeru's, A drink to death e Mota sobem ao palco da casa para apresentações de metaleira trash.

Vocalista da banda A drink to death, Filipe Vasconcelos antecipa que o público pode esperar um show repleto de barulho, velocidade, peso e melodia. "Nosso som é um 'metal extremo brasileiro'. Exploramos várias nuances dentro do metal com influências regionais", explica. Em domínio do sub gênero 'deathcore', Filipe destaca que a energia da banda é um misto de caos e revolta que não deixa ninguém parado.

Eventos que proporcionam visibilidade para bandas de Brasília são de extrema importância para Filipe, que ressalta a cena artística brasiliense como rica e diversificada, mas que muitas vezes carece de espaços. "Por mais que hoje em dia tenhamos plataformas de divulgação, os shows ao vivo são parte fundamental do movimento do metal", argumenta.

A inspiração para as letras e estilo da banda são as próprias vivências e realidade periférica dos integrantes. Filipe descreve: "Em um cenário sociopolítico que beira a distopia, escrever e cantar sobre isso é buscar um respiro em meio ao sufoco que é viver em meio a tanta turbulência." Ao dividir o palco com duas outras bandas brasilienses, Filipe ressalta que ambas representam a cena local com muita qualidade.