Festa Boma traz noite de house music e muita música eletrônica

Nesta sexta-feira (6/12), a capital recebe a música eletrônica na festa Boma, Born of Music Addiction, grande referência no cenário musical do gênero. Na Arena Mané Garrincha, o público irá aproveitar os sets de Vintage Culture, do marroquino Ahmed Spins, da dupla britânica Prospa composta por Harvey Blumler e Gosha Smith e, destacando o som do Brasil, estarão presentes Camila Jun, Halcab e Meca.

Matheus Meca, conhecido pelo sobrenome, já esteve em mais de cinco edições da Boma em outros estados, mas é sua segunda vez na capital. O set que Meca irá apresentar será bem voltado para o house music com algumas faixas novas que produziu nos últimos meses. "Sempre é divertido e diferente de tudo tocar na Boma. A marca da festa conversa com meu som e com a minha imagem, tudo encaixa perfeito", destaca Meca. Brasília tem um lugar especial para o DJ, que já reconhece os rostos na pista quando está na capital.

Sobre o evento, Meca acredita muito no poder da Boma de trazer grandes artistas, moda e lifestyle no mesmo projeto. "Esse mix que a Boma desenvolveu ao longo dos anos é uma proposta inovadora no Brasil e é assim que a cena cresce e sobrevive, se inovando e reinventando. Os line-ups, o local sempre foi tudo bem pensado e dentro da proposta da marca, o que deixa mais fiel ao público e forte para os artistas que sabem que entrega será muito boa de público e de produção", ressalta.

Camila Jun, DJ e produtora de eventos nascida e criada em Brasília, sempre está animada para tocar na Boma pela marca sempre trazer artistas de referência no Brasil e no mundo. "Acontecer eventos de música eletrônica na cidade é sempre muito importante para fortalecer a cena, esse mercado e os artistas locais ainda mais eventos da magnitude da Boma, é muito significativo. É uma oportunidade para o mercado de produzir algo grande, mas também para o público que consome a música eletrônica de vivenciar artistas do mundo todo aqui na cidade", comenta Camila.

