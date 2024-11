Um brinde a 2024! Fim de ano é tempo de celebrar com boa comida

Mais um fim de ano se aproxima e é tempo de celebrar conquistas, reforçar laços e promover a união entre amigos, familiares e colegas de trabalho. A chegada de dezembro dá início à temporada das confraternizações — já no clima das festas natalinas, pessoas de todo o mundo se reúnem ao redor de uma farta mesa para refletir sobre o tempo que passou, em uma atmosfera de gratidão e alegria.

Neste período, os restaurantes da cidade abrem as portas de ambientes acolhedores e festivos, prontos para receber um público em busca de opções personalizadas para tais confraternizações. Seja em um almoço tranquilo ou um jantar mais animado, as casas de Brasília preparam cardápios especiais para a época, fechando o ano com chave de ouro.

"Os brasilienses geralmente buscam espaços que combinam conforto, praticidade e boa gastronomia para as confraternizações de fim de ano. Lugares com ambientes agradáveis, opções variadas no cardápio, boa localização, estacionamento fácil e possibilidade de reservas, além da presença de música ao vivo e espaços kids", opina André D'Alessandro, sócio da Fazenda Churrascada.

Opções na capital não faltam. Por isso, o Divirta-se Mais desta semana selecionou restaurantes que se adéquam a todos os tipos de celebração. Confira!

Para toda família

Destacando-se pelo ambiente diferenciado, a Fazenda Churrascada, voltada para cortes especiais de carne, é ideal para os que desejam confraternizar em família — a música ao vivo e o espaço infantil são atrações à parte na casa.

Para o momento de celebração, o restaurante recomenda o mix Texas barbecue (R$ 149), novo prato na casa, ideal para compartilhar no happy hour, acompanhado pelo Aperol Spritz clássico (R$ 40) ou as tradicionais caipirinhas (R$ 31), nos sabores morango, abacaxi, melancia e limão.

O carpaccio de roast beef com húmus (R$ 49) e o chorizo in natura (R$ 106 — 300g) são outras sugestões da casa, que podem ser harmonizados com o chope Brahma black (R$ 14,90).

Sob medida

Com decoração sofisticada e ambiente acolhedor, o Le Vin Bistrô, localizado na 402 Sul, é o espaço ideal para confraternizações de empresas ou entre amigos — um reservado segundo andar que acomoda até 40 pessoas, com uma charmosa varanda. A casa oferece quatro opções de menus fechados para tais celebrações, com entrada, prato principal e sobremesa a um valor fixo.

O mais em conta, que sai R$ 98,50 por pessoa, é composto por mix de folhas verdes ou creme de legumes na primeira etapa, picadinho de filé mignon, penne com salmão ou cassoulet em seguida e pudim de leite ou mousse de requeijão para finalizar. As demais opções variam entre R$ 180 e R$ 221.

Há também os pacotes de bebida, que vão de R$ 49, com água e refrigerantes, a R$ 64, que adicionam sucos de laranja e limonada suíça e café.



Com gostinho de praia

Os brasilienses que não puderam escapar para o litoral neste fim de ano podem aproveitar o ambiente praiano da Confraria do Camarão para as confraternizações. Em ambiente que mimetiza o clima das praias brasileiras, o restaurante é voltado para as delícias do mar.

São dois pacotes fechados para as celebrações entre amigos, colegas ou familiares. A primeira, no valor de R$ 74, tem consomé de camarão ou minissalada caipira como opções de entrada, camarão santorini, saint peter ou picadinho de filé-mignon nos pratos principais e abacaxi com raspas de limão siciliano ou bolo de tapioca e coco na última etapa.

O pacote de R$ 92 inclui camarão na taça ou bolinho de bacalhau na entrada, camarão santorini, robalo da terra e parmegiana de filé. As sobremesas, por sua vez, petit gateau e wok de abacaxi. A casa ainda conta com happy hour diário, a partir das 16h. O chope sai a partir de R$ 6,90.

Em clima de boteco

Os brasilienses que não puderam escapar para o litoral neste fim de ano podem aproveitar o ambiente praiano da Confraria do Camarão para as confraternizações. Em ambiente que mimetiza o clima das praias brasileiras, o restaurante é voltado para as delícias do mar.

São dois pacotes fechados para as celebrações entre amigos, colegas ou familiares. A primeira, no valor de R$ 74, tem consomé de camarão ou minissalada caipira como opções de entrada, camarão santorini, saint peter ou picadinho de filé-mignon nos pratos principais e abacaxi com raspas de limão siciliano ou bolo de tapioca e coco na última etapa.

O pacote de R$ 92 inclui camarão na taça ou bolinho de bacalhau na entrada, camarão santorini, robalo da terra e parmegiana de filé. As sobremesas, por sua vez, petit gateau e wok de abacaxi. A casa ainda conta com happy hour diário, a partir das 16h. O chope sai a partir de R$ 6,90.