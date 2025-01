Banda Distintos Filhos anima celebração do rock na AABB nesta sexta (10/1)

A banda Distintos Filhos anima a noite brasiliense nesta sexta-feira (10/1), no Temporâneo, balada temporária na AABB. O trio brasiliense, com quase vinte anos de estrada, formado por Paulo Veríssimo, Ivo Portela e Marcos Amaral se apresenta ao lado de Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho e criador do projeto Suricato, banda que se destacou no programa Superstar da TV Globo.

Paulo Veríssimo, guitarrista e vocalista da banda, destaca que o show é para dançar em uma celebração ao rock. "Clássicos do rock mundial, uma jam sem nada combinado, então surpresas acontecem", comenta. O repertório reúne grandes nomes como Beatles, Stones, Prince, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho e músicas autorais.

A parceria com Rodrigo Suricato surgiu há dois anos e os shows não seguem um modelo. "A gente já está fazendo esse show com ele há dois anos, e o melhor é que cada show é completamente diferente do anterior. Hoje, além desses shows, ele está produzindo nosso terceiro disco que deve sair até o meio do ano e será gravado no Rio", comenta Paulo Veríssimo sobre a colaboração.

Serviço

Distintos Filhos e Rodrigo Suricato

Nesta sexta-feira (10/1), às 20h, na Associação Atlética Banco do Brasil (Trecho 2, conjunto 17, St. de Clubes Esportivos Sul). Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital)