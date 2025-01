Atriz de 'A lagoa azul' diz que passou por cirurgia íntima sem consentimento

Brooke Shields, estrela de A lagoa azul, revelou que passou por um rejuvenescimento íntimo sem consentimento. Na autobiografia Brooke Shields is not allowed to get old (Brooke Shields não tem permissão para envelhecer), a atriz contou que passava por um desconforto por conta do tamanho de seus lábios vaginais, que causava assaduras e sangramento.

Em uma consulta, o ginecologista de Brooke sugeriu uma redução por meio de cirurgia, e ela aceitou passar pelo procedimento. Durante um check-up pós-operatório, o cirurgião plástico informou que deu um "pequeno bônus" para a artista.

Além da redução (que foi o procedimento que ela aceitou) o médico também fez um rejuvenescimento (ou estreitamento vaginal). "Parecia uma invasão — um estupro bizarro, tipo, de algum tipo", disse ela em entrevista para a US Weekly.

Shields lembrou que o médico justificou dizendo que "jogou um pequeno dois por um", o que a deixou "pasma". "Nada apontava para essa necessidade de ser mais firme, menor, mais firme ou mais jovem, especialmente ali", disse a atriz, ressaltando que tanto ela quanto o ginecologista estavam furiosos.

Brooke acrescentou que não precisava do procedimento e não queria falar sobre assunto, pois sentia "vergonha" e "raiva". Ela também revelou que contou o ocorrido ao marido após muito tempo. Ela é casada com o produtor Chris Henchy.