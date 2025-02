Evento combina feijoada e pagode no Pontão do Lago SUl

Em meio ao clima de pré-carnaval, os brasilienses poderão aproveitar de uma feijoada ao som de muito pagode de qualidade, promovida pela coluna Viva Brasília do Correio Braziliense junto ao Izzi Wine Garden. A atração principal, neste domingo (23/2), é a banda Coisa Nossa, que promete animar a festa com o grandes sucessos. A Coisa Nossa tem quatro décadas de samba e é respeitadíssima no Distrito Federal.

"Estamos muito animados. O planejamento está sendo feito com muito carinho para ser um dia alegre, e nada melhor do que um sambinha para aproveitar um dia bonito na beira do lago. Estamos muito felizes que a banda topou participar desse momento tão especial com a gente", afirma Mariana Campos, colunista da Viva Brasília.

No Pontão do Lago Sul, o evento vai das 13h às 16h sempre acompanhado com uma feijoada incrível e cerveja gelada. Além disso, será um momento de confraternização entre leitores e colunistas. "Surgiu a vontade de fazer essa feijoada pré-carnavalesca em um ambiente agradável, como o Pontão, numa parceria com um restaurante que tem a comida reconhecidamente muito boa, além de ser frequentado por pessoas de destaque", diz Miguel Jabour, que também assina a coluna, ao lado de Mariana Campos.

Os ingressos, no valor de R$ 120, podem ser adquiridos através da plataforma Sympla

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco