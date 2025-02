Zande de Pilares e Jorge Aragão comandam o samba na ABB nesta sexta

Em meados de fevereiro, o clima de folia já começa a contagiar o público. Para quem não vê a hora de pular em bloquinhos de carnaval e sambar até o pé doer, o evento Reis do Samba conta com uma programação digna de festança. Nesta sexta-feira (14/2), a partir das 19h, Xande de Pilares, Jorge Aragão, Samba da Tia Zélia e bloco Eduardo e Mônica sobem ao palco da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) para uma noite de celebração do samba.

A abertura do evento é por conta da tradicional e amada roda musical brasiliense Samba da Tia Zélia. Em seguida, Jorge Aragão toma o microfone e antecede a apresentação de Xande de Pilares. Os artistas irão propiciar uma noite repleta de clássicos do samba, que será encerrada com o Bloco Eduardo e Mônica.

Para Xande de Pilares, a programação do evento exalta a diversidade da música brasileira ao propiciar um intercâmbio entre artistas nacionais e locais. "Eu vejo como a valorização da música brasileira, da cultura brasileira, a brasilidade tá muito mais presente atualmente. O público só tem a ganhar", afirma.

Chamado para celebrar o samba, o artista considera a apresentação em Brasília como um marco na carreira. "Para mim, é um reconhecimento do meu trabalho, um reconhecimento pelo respeito que eu tenho por quem faz parte da minha formação. É sinal que eu estou no caminho certo", ressalta.