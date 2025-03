De volta a rotina, um roteiro gastronômico para restaurar o equilíbrio

Salada paraíso do restaurante Cumbuco Saladeria - (crédito: Divulgação)

Na celebração do carnaval, é muito comum o consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas, sem valores nutritivos para o corpo. De volta à rotina, preservar o bem-estar é a prioridade dos foliões que aproveitaram as festas. O primeiro passo para resgatar hábitos alimentares saudáveis é optar por uma dieta equilibrada e prazerosa, com produtos que contribuam para recuperar a energia gasta nos últimos dias.

O chef de cozinha Gustavo Gonçalves, especializado em alimentação saudável, orienta pela inclusão de cereais integrais, frutas, verduras, legumes e carnes magras. "Tão importante quanto saber o que comer é saber quais alimentos devem ser evitados. Entre as más escolhas estão comidas gordurosas e ricas em açúcar, que podem prejudicar a recuperação", afirma. Entre pratos prontos, as recomendações são saladas com proteínas magras.

Outro fator importante é a hidratação. Durante o período de festejo, a perda de líquido é considerável devido ao calor e consumo de álcool. "É necessário repor o líquido que foi perdido nos últimos dias. Além da água, é necessário beber chás, sucos naturais e outras opções de bebidas hidratantes sem adição de açúcar", ressalta Gustavo.

In natura

Em mais de 10 anos de casa, o Viva Leve opta por oferecer aos clientes pratos elaborados de alimentos frescos, que preservem a qualidade e a essência do ingrediente. Produtos naturais e minimamente processados são prioridade da casa: "Acreditamos que o ato de cozinhar, alimentar o próximo causa impactos sociais e culturais que promovem a qualidade de vida viabilizando mudanças nos hábitos alimentares", afirma a proprietária, Andressa.

O destaque do restaurante para o período pós-carnaval é o cuscuz de peito de frango desfiado com muçarela e azeitona, pelo valor de R$ 23,95. Para acompanhar a refeição, o suco detox antioxidante é a escolha perfeita, por R$ 19,45. Com laranja, couve, abacaxi, gengibre e limão, a bebida também ajuda a espantar o calor pela refrescância.

Frescor na mesa

Marietta é um queridinho brasiliense. A comida despretensiosa se destaca pelo uso de produtos frescos e selecionados rigorosamente. "Somos criteriosos e caprichosos no preparo", enfatiza Rafael, proprietário da casa. O dono também ressalta a importância de uma experiência alimentar única e saborosa, criada especialmente para cada cliente. "Não defendemos um padrão ou estilo de alimentação, pois não acreditamos que existe um jeito certo ou errado de comer. Comer bem é comer ingredientes leves, locais".

O cardápio oferece uma gama de possibilidades, mas a principal escolha para esta época do ano é a salada caprese (R$ 42), que inclui alface, rúcula, búfala, tomate-cereja, azeitona, laranja, cebola-roxa, manjericão, molho aceto balsâmico e azeite, pesto de manjericão. Para beber, o suco Purificante combina a melancia e o gengibre. É o acompanhamento adequado, custa R$ 19.

Mix de folhas

A Cumbuco Saladeria surgiu após uma decisão de Wesley Moreira, administrador do restaurante, de ter uma comida saudável que fosse, realmente, balanceada nutricionalmente e saborosa. "Nosso principal diferencial é a qualidade dos nossos produtos e o cuidado com a saúde dos nossos clientes. Utilizamos apenas ingredientes frescos e selecionados, e nossas receitas são elaboradas para garantir uma alimentação equilibrada e saborosa. Além disso, oferecemos a opção de personalizar sua salada e escolher a opção mais adequada para as suas necessidades", explica Wesley.

A recomendação do restaurante para cuidar do corpo após o carnaval é a salada boa viagem

(R$ 50), que inclui alface-americana, alface-roxa, frango em cubinhos, tomate-cereja, muçarela, manga, cenoura ralada, batata palha e molho caesar. Para acompanhar, Wesley sugere o suco verde de limão com couve (R$ 15).



Opção saudável

Desde 2019, o The Plant tem se destacado como uma opção de alimentação saudável na capital. O restaurante dá preferência a insumos orgânicos e de produtores locais, preservando o sabor e valor nutricional de cada ingrediente, além de um cardápio diverso e extenso.

O proprietário, Davi Neves, ressalta que para o período depois do carnaval o ideal é priorizar alimentos naturais e ricos em nutrientes, que ajudam na hidratação, na recuperação do fígado e na reposição de vitaminas e minerais: "Em Brasília, onde o clima pode ser quente e seco, recomendamos um cardápio leve, focado em vegetais frescos, proteínas de qualidade e bons carboidratos. Além disso, incluir proteínas magras, oleaginosas e grãos integrais mantém a energia e estabiliza o metabolismo".

A sugestão de Davi é a parmegiana ao forno (R$ 52), peito de frango caipira empanado na farinha de rosca sem glúten da casa, molho sugo fresco e mix de queijos acompanhado de legumes salteados (brócolis, couve-flor, cenoura, batata e pétalas de cebola) e batatas rústicas assadas. Para acompanhar o prato, a indicação é o suco de abacaxi, água de coco e gengibre (R$ 18).

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco