Prepare-se para a maratona de blocos com refeições saudáveis e equilibradas

Uma alimentação nutritiva e equilibrada é ideal para os que querem estar 100% preparados para a maratona de carnaval. Os foliões mais dedicados devem começar a se programar antecipadamente — uma dieta rica em nutrientes, vitaminas e minerais nos dias anteriores aos festejos pode ajudar a aumentar a disposição, melhorar a imunidade e otimizar o desempenho físico. Os alimentos certos podem contribuir para um melhor controle de energia, evitando quedas repentinas de disposição e cansaço excessivo, permitindo, assim, um maior proveito das celebrações, com mais vitalidade e bem-estar.

"Para se preparar para o carnaval, é importante focar nos alimentos mais in natura — carnes magras, como peixes e frangos; carboidratos, como batata, arroz integral, quinoa e vegetais folhosos e legumes variados, brócolis, couve e abobrinha, por exemplo, que tem bastante água", sugere a nutricionista e educadora física Dani Borges.

"Todos esses alimentos vão te ajudar a nutrir o corpo, além de te deixar saudável e mais hidratado", acrescenta. A nutricionista ressalta a importância da hidratação: "O ideal é aumentar pelo menos 500ml do que você já consome de água normalmente".

Também há as opções que devem ser evitadas, segundo a educadora física. "Evitar consumir gordura, fritura e açúcar em excesso, assim como comidas muito pesadas, como feijoadas, porque tudo isso pode fazer com que você passe mal com mais facilidade e acabe promovendo um mal-estar", explica.

De acordo a nutricionista Marcela Amâncio, as proteínas merecem ganhar destaque nos próximos dias. "Grelhadas e assadas, elas vão te auxiliar na saciedade. Mas, lembre-se, sem excessos", alerta.

Alimentação fitness

Restaurante de comida fitness restritiva, o MaxFoods é uma casa de cozinha celíaca, que oferece ao público pratos veganos, sem lactose e dietéticos. Para atender as restrições dos clientes, o estabelecimento opta por produzir por conta própria a maioria dos insumos utilizados no cardápio, reduzindo o uso de produtos industrializados.

Para os dias que antecedem a folia, a sugestão do chef Rodrigo Lopes fica por conta do atum selado (R$ 89,90). "É um peixe magro com baixo teor calórico e muito saboroso. O prato é acompanhado por arroz negro, que contém as mesmas propriedades antioxidantes do açaí, e a nossa abóbora temperada na chapa, que ajuda na saciedade por ter mais fibra, se tornando uma alimentação equilibrada, rica e energética", detalha.

"A alimentação ideal pré-carnaval é algo bem relativo, pois cada indivíduo tem suas necessidades", aponta o chef. "O que mais chama atenção, no entanto, é a necessidade de uma alimentação nutritiva e rica em agentes antioxidantes para ajudar no ciclo de desintoxicação do corpo, ou seja, alimentos com qualidades detox", afirma.

Sabor orgânico

Capitaneado pelo chef Rafael Goebel, o Oby Sabores Orgânicos tem como intuito levar o cliente a uma experiência sensorial e nutricional por meio de uma gastronomia contemporânea, que se baseia no uso quase que exclusivo de ingredientes orgânicos. Os insumos utilizados no restaurante, dos temperos de ervas frescas até o leite de coco, são produzidos na cozinha da casa ou encomendados de pequenos produtores do Distrito Federal e Entorno.

No período pré-carnaval, uma boa opção presente no menu é o bowl costarriquenho (R$ 38,90), salada de feijões costarriquenhos no azeite de coentro, feijões pretos, grão de milho maçaricado, abacate, tomate, sunomono e conserva de cebola roxa preparados na casa e pepitas de girassol. O prato é acompanhado por couve kale ou Azedinha, a depender da disponibilidade.

Outra opção leve é o terramar (R$ 62,90), peixe à Oby com nhoque de bananas e salada verde. A alternativa é composta por 200g de filé de pescada in natura ao molho de manteiga de castanhas com ervas e limão siciliano e finalizado no maçarico. O nhoque é feito à base de molho de leite de coco fresco defumado e tomates assados, enquanto a salada é um mix de folhas com abacate, grão de bico crocante e molho de ervas frescas.

Opção ideal

Especializado em tilápia, o restaurante Peixe na Rede, conhecido pelos brasilienses, oferece no menu uma variedade de pratos que tem como destaque principal o ingrediente. Ideal para consumo no período carnavalesco, a proteína grelhada é a melhor opção do menu para os foliões. O filé de tilápia grelhado sai no valor de R$ 43,50 (150g), e é acompanhado por duas guarnições, como arroz com brócolis, batata sauté, legumes no vapor (cenoura, brócolis e couve-flor) ou salada juliana. Há também a opção do peixe com gergelim, por R$ 44,50.