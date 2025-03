Monólogo de Alice Stefânia reflete sobre urgências ambientals

O impacto das mudanças climáticas e a questão ambiental enfrentada pela humanidade são espécies de guias para a atriz, professora e pesquisadora Alice Stefânia na peça Galhada, em tempos de fissura, em cartaz a partir de hoje no Espaço Semente, no Gama. "Todos enfrentamos esses desafios gigantescos em torno da questão ambiental, que tem uma tentacularidade tão grande em outros aspectos, com tantos atravessamentos, como o econômico, o social. Então isso é a primeira coisa que me move", explica a artista, que tem temporadas planejadas para Taguatinga, Ceilândia e Plano Piloto.

Galhada, em tempos de fissura é um monólogo com texto da própria Alice no qual reflete, em tom de palestra, sobre os caminhos que levaram a humanidade à atual encruzilhada e sobre as consequências das escolhas. A atriz traz ainda para a cena noções que questionam o pensamento antropocêntrico e propõe olhar para as outras existências terrenas com menos arrogância. "Fico bem movida também por um pensamento para além dos humanos, como as existências não humanas têm sido bastante exploradas, seja pela perspectiva do animal, como carne e consumo, como também outras existências que não são vidas biológicas, como montanhas e rios, coisificados e subalternizados à vida humana", explica.

Alice quer levar o público a imaginar meios de lidar com essas existências sem encará-las como menores e a serviço do humano. "Tem uma crise ética muito grande colocada. A gente precisa entender como esse modo de organização econômica é predatório, extrativista, deletério para aquilo que é a vida propriamente", diz a atriz, que contou com Giselle Rodrigues na direção, Fernando Rodrigues na dramaturgia e William Ferreira na direção de arte.

Um jogo de autoironia e uma pesquisa de linguagem que aproxima o texto do público fazem parte do monólogo. A atriz brinca com termos como antropoceno e com terminologias que acabam por ganhar sentidos expandidos ao explorar o humor e criatividade.

galhada, em tempos de fissura

Com Alice Stefânia. Direção: Alice Stefânia e Giselle Rodrigues. Hoje, amanhã (21/3) e domingo (23/3), às 20h, no Espaço Semente (Gama, Setor Central). Ingressos gratuitos, mediante retirada no Sympla