BNB Musical recebe, nesta terça (18/3), o violonista Léo Bleggi

No dia 18 de março, terça-feira, teremos a décima primeira edição do BnB Musical com o violonista Léo Bleggi - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Biblioteca Nacional de Brasília realiza mais uma edição do BNB Musical nesta terça-feira (18/3), no 2º andar do espaço, a partir das 19h30. Esta já é a 11ª edição do evento, que convida Léo Bleggi e Pedro João. Os ingressos são gratuitos.

Leonardo Bleggi Araujo, mais conhecido como Léo Bleggi, é violinista e professor de música mestre em educação musical pela Universidade de Brasília (UnB). Na terça-feira (18/3), o artista realizará o show Milonga, Tango e Valsa: O Violão e a Música do Rio da Prata. O concerto é fruto de elementos e exploração da música instrumental argentina. A apresentação ainda conta com o violonista espanhol Pedro João, que está de passagem pela capital.

Léo Bleggi é prestigiado na área de educação e mestre musical atuando no núcleo de música popular como professor de violão popular na Escola de Música de Brasília, mas também em outras disciplinas como prática de conjunto e harmonia. O músico também trabalha como compositor de trilhas musicais para teatro. Léo está se dedicando ao seu projeto solo Rotas Estreitas.





Serviço

BNB Musical com Léo Bleggi

Na terça-feira (18/3), às 19h30, no 2º andar no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília. Ingresso gratuito e não precisa ser retirado antecipadamente, basta comparecer ao local no horário marcado.