Noite de rodeio na Granja do Torto e batuque com feijoada no Clube do Choro

Por Laura Cunha*—Nesta sexta-feira (4/4) tem a continuidade de um dos mais tradicionais eventos do mundo sertanejo: o Brasília Rodeio Fest. Iniciada ontem, a festa se encerra neste domingo no Parque de Exposições da Granja do Torto, reunindo grandes atrações musicais e competições de montaria. O evento faz parte do calendário oficial do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da Professional Bull Riders (PBR), a liga internacional que também promove competições nos Estados Unidos, Austrália e Canadá.

A programação de hoje começa com o rodeio da PBR e show do Eduardo Costa, seguido pelo DJ Dudu. Amanhã, o público acompanha mais uma noite de montaria, além da apresentação de Diego & Victor Hugo, além do lançamento oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2025. Já no domingo, a final do rodeio se inicia às 19h, com abertura dos portões e praça de alimentação no mesmo horário.

Batuque com feijoada

Por Augusto Verçosa*—Neste sábado (5/4), a partir das 12h, o público desfruta de uma tarde incrível com o grupo musical brasiliense 7 na Roda, no Clube do Choro de Brasília.

Desde 2016, o Clube do Choro realiza o projeto "Feijoada com Samba", unindo sabor e tradição em um evento que combina gastronomia e música ao vivo. O espaço se firma como um ponto de encontro essencial para os apaixonados pelo samba.

Entre os artistas que já passaram pelo evento, destaca-se o grupo 7 na Roda, referência do samba brasiliense há 18 anos. O grupo celebra o samba raiz e promove encontros memoráveis com diversos artistas.

"A feijoada nos proporciona uma aproximação maior com o público. O ambiente permite uma troca de experiências culinárias e musicais em uma roda de samba genuína", afirma Kadu Nascimento, vocalista e fundador.

A partir das 13h, o 7 na Roda inicia sua apresentação, trazendo um repertório autêntico e cheio de energia para os amantes do samba.

Carol Nascimento, também vocalista, reforça: "Música boa, feijão no capricho e uma galera apaixonada por samba — tem como não se sentir em casa? Seguimos resistindo e reafirmando nosso compromisso com o samba raiz".

