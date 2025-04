Para saborear e relaxar: confira bares com boa comida de boteco

Com a chegada do fim de semana, os brasilienses se organizam para aproveitar a folga de sábado e domingo da melhor maneira possível. Para os moradores da cidade que gostam de desfrutar de uma boa e velha cerveja gelada, nada melhor do que aproveitar os fins de tarde em um dos inúmeros bares da capital. Neles, além da grande variedade de rótulos da bebida fermentada e demais drinques, o público pode escolher entre deliciosos aperitivos que compõem o que chamamos de comida de boteco.

Tais petiscos chegam a ser uma expressão da cultura gastronômica brasileira, com receitas que, apesar de simples, são saborosas e cheias de personalidade. Os pratos informais são perfeitos para compartilhar entre amigos, e ideais para acompanhar a bebida gelada.

Coxinhas, pastéis ou bolinhos de bacalhau, os aperitivos são parte essencial da experiência boêmia brasileira — por isso, o Divirta-se Mais, nesta semana, selecionou algumas das principais comidas de boteco da cidade. Confira!

Descontração e informalidade

Localizado no meio da W3 Norte, o Na Seis Comida de Bar é a opção ideal para os que buscam boa gastronomia aliada a um ambiente descontraído. A informalidade do restaurante vai desde as mesas dispostas a céu aberto até as opções do menu, que tem como destaque o petisco parrilla com as mãos (de R$ 14 a R$ 46), porções de carne cortada para comer com as mãos, acompanhada por batata bolinha e farofa.

Outra estrela do cardápio é a seleção de petiscos (R$ 47), um mix da casa com dois bolinhos de cupim, dois croquetes de costela e duas coxinhas de galeto. A harmonização dos tira-gostos fica por conta das bebidas mais populares da casa, o gin com tangerina e maracujá (R$ 35) e a caipiroska com rapadura (R$ 35), feita à base de limão-cravo.

Às sextas, 19h, e aos sábados, 19h, o samba toma conta do ambiente, com shows de artistas locais.



Entre os melhores

"Somos o boteco mais querido da região", afirmam Deidyane Lima e Flávio Vasconcelos, responsáveis pelo Trembão. O negócio familiar, localizado próximo ao Paranoá, foi inaugurado em 2017 e carrega até hoje o viés caseiro, oferecendo ao público comidas saborosas e preço justo. Neste ano, o petisco em destaque é o frango no gole (R$ 35), bolinho de frango cremoso com catupiry e queijo.

A partir da próxima sexta, dia 11, o aperitivo estará concorrendo no concurso gastronômico Comida Di Buteco — em 2024, o Trembão ficou em 3° lugar na votação pelo melhor petisco do Distrito Federal. Para acompanhar o prato, os proprietários recomendam nada mais, nada menos que a tradicional cerveja gelada, disponível a partir de R$ 9,99.

Opção vegana

Primeiro gastrobar vegano do Centro-Oeste, o Aflora tem como objetivo mostrar os variados sabores da comida feita à base de ingredientes frescos e naturais, e, no quesito comida de boteco, a casa não fica para trás. Entre as opções do cardápio, o destaque fica para a entrada caravela (R$ 61,90 — 4 pessoas), feita com creme de burrata com molho pesto e tomate confitado. O prato é acompanhado por porção de torrada.

Para harmonizar, a indicação é o drinque autoral jambu siciliano (R$ 34,90), caipirinha de cachaça de jambu com limão siciliano. Aos fins de semana, a casa ainda recebe atrações musicais para shows ao vivo dos mais diversos ritmos.

