Sua Excelência, o filé mignon: carne nobre é destaque nos restaurantes

Corte nobre da carne bovina, o filé mignon é retirado da parte mais macia do lombo do animal, conhecido pela textura suculenta e pelo sabor suave. Popular entre os brasilienses, ele faz parte da maioria dos menus da cidade, desde os restaurantes da culinária alemã à comida regional, passando pela gastronomia mediterrânea.

Graças à sua versatilidade, o filé mignon pode ser preparado de diversas formas, seja à parmegiana, seja grelhado, além de ser destaque em pratos populares, como risoto e picadinho. Este corte configura uma das carnes mais nobres e macias, de textura delicada e sabor suave, que se tornou sinônimo de requinte na gastronomia.

A ausência de nervos e gordura é um dos principais destaques do filé mignon, o que torna o corte, além de menos fibroso, a pedida ideal para quem busca, por exemplo, saborear um prato mais leve, sem abrir mão dos sabores da carne vermelha. Ficou com água na boca? Confira restaurantes que oferecem pratos saborosos de filé!

Presente em todo menu

A casa que começou, em 1997, como uma pizzaria de funcionamento exclusivamente noturno, é hoje um dos restaurantes mais conhecidos da cidade. O Dona Lenha ampliou as operações e, desde 2008, assumiu o que se tornaria a marca própria do estabelecimento — a culinária mediterrânea.

O menu da casa, no entanto, vai além dos peixes e frutos do mar, iguarias priorizadas na cultura gastronômica do Mar Mediterrâneo. No restaurante, o filé mignon é servido grelhado na chapa (R$ 82), com vinagrete de hortelã e chimichurri, e à parmegiana (R$ 98 — 200g).

Clássico brasileiro

Especializado na gastronomia alemã, o tradicional Fred Restaurante, inaugurado há mais de 30 anos, carrega a fama de melhor picadinho de Brasília — um clássico da culinária brasileira. Na casa, o prato é feito, exclusivamente, com filé mignon, este picado em ponta de faca, flambado e apurado em molho roti especial. Segundo Ana Paula, uma das proprietárias do estabelecimento, o segredo, no entanto, está no molho utilizado na receita, que demora de três a quatro dias para ficar pronto.

O picadinho (R$ 109) do Fred ainda leva tomate, cebola, pimentão, páprica picante, champignon e bacon, e é acompanhado por farofa de pão, banana à milanesa, ovos pochê e arroz branco.