Em clima de Páscoa, veja onde saborear um bom prato de frutos do mar

Com a chegada da Semana Santa, os brasilienses priorizam dietas à base de peixes e frutos do mar. Muito além do costume do feriado, tal consumo é benéfico para a saúde — os peixes são ricos em proteínas, ferro, zinco e vitamina B12, além de terem baixo teor de gorduras saturadas e calorias.

Além do bacalhau e do salmão, os brasilienses podem explorar a variedade de cardápios de frutos do mar e expandir o paladar com experiências gastronômicas diferenciadas, acompanhadas de bons vinhos e drinks. Os crustáceos, como camarão, caranguejos e siris, e os moluscos, como polvos, lulas, ostras e mariscos, possuem óleos do tipo ômega 3, que apresentam funções importantes no organismo humano.

Para aproveitar o descanso prolongado e o fim da quaresma, Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé 13, recomenda: "Durante a Semana Santa, os comensais que seguem à risca a tradição podem optar por pratos à base de peixe e frutos do mar, preparados com ingredientes frescos e saborosos. No entanto, ao fim da Semana Santa, mais precisamente no domingo de Páscoa, para a quebra do jejum, nada melhor do que saborear um suculento prato no qual a carne vermelha é a estrela principal. Para fechar com chave de ouro e adoçar a ocasião, sobremesas à base de chocolate".

Celebração em qualquer lugar

Inaugurado em 1988, o Dom Francisco, comandado por Francisco Ansiliero, é um dos principais restaurantes brasilienses. E, durante toda a trajetória, o bacalhau é destaque em meio ao menu vasto da casa. No mês da Páscoa, o restaurante criou um menu de encomendas para que o público possa aproveitar os pratos no conforto de casa.

As sete opções de pratos podem ser compartilhadas ou consumidas individualmente. O bacalhau de natas consiste em lascas do peixe com nata fresca, finalizado ao forno sobre cama de batatas e gratinado com queijo parmesão. Acompanha arroz branco em porção individual (R$ 129) e para duas pessoas (R$ 199).

O bacalhau na brasa (R$ 240) é feito com a posta alta do peixe assada na brasa, com batata ao murro para acompanhar. De acordo com Francisco, são muitas as opções de vinhos que casam bem com o prato, principalmente os espumantes, brancos estruturados, vinhos verdes e tintos menos tânicos. Entre elas, ele destaca os rótulos Filipa Pato 3B Brut Rosé (R$ 190), Alvarinho Soalheiro (R$ 315), Reguengos Reserva branco (R$ 139), Garbo Inquieto Merlot Sauvignon Blanc (R$ 160) e Pétalos del Bierzo (R$ 398).



Menu temático

Fundado em 2003, o Dudu Bar tem um cardápio diversificado e sofisticado, que vai desde clássicos da culinária brasileira até criações autorais repletas de personalidade. Tudo preparado com ingredientes frescos, técnicas refinadas e um toque de ousadia, que é a marca da casa.

Para a data, a casa combinou o feriado de Páscoa com o aniversário de Brasília em um menu que oferece entrada, prato principal e sobremesa no almoço (R$ 65) e no jantar (R$ 89). Para os que priorizam peixes e frutos do mar, as opções são diversas. De entrada, os brasilienses podem escolher entre o marco zero, uma cestinha de massa folhada recheada com bobo de camarão com creme de mandioquinha e couli de tamarindo e mel, ou o parque nacional, uma salada de verdes coberto com carpaccio de carne e fios de parmesão regado com molho de trufa negra.

No almoço, o público pode se deliciar com o lago e Cerrado, filé de tilápia ao molho de três mostardas acompanhado de arroz cremoso de caju passas. E, no jantar, as opções são ermida, pescada amarela ao molho de caipirinha acompanhado de arroz com lâminas de amêndoas douradas com farofa de presunto de parma ou serejão, risoto de camarão com pesto de baru, manjericão e tomate cereja confitado com licor de cassis.

O bar também apresenta uma premiada carta de drinques autorais, elaborada por mixologistas que dominam a arte de transformar sabores em momentos inesquecíveis. Ivanildo Carvalho, sócio da casa e sommelier, recomenda o drinque esplanada, feito com licor de bananinha, maracujá, limão, vinho do Porto e espuma de gengibre com noz-moscada, para acompanhar a refeição.

Para finalizar com chave de ouro, o restaurante oferece sobremesas únicas: três poderes é uma pavlova recheada com creme de baunilha regado com calda de frutas vermelhas e a câmara é uma esfera de chocolate recheada de tiramisù, regada com calda de café e licor de amarula.

Com toque de brasilidade



Localizado no Hotel Brasília Palace, que foi projetado por Oscar Niemeyer e presenteado com duas grandes obras do artista Athos Bulcão, o Oscar Restaurante desenvolveu um menu especial para a Páscoa, em que o público poderá aproveitar uma experiência gastronômica única em um espaço cercado de um amplo jardim com uma vista que se desdobra até as margens do Lago Paranoá.

Restaurante italiano com toque de brasilidades, é liderado por Gerardo Costa, que trabalha como chef executivo há quatro anos e elaborou o cardápio especial. O menu custa R$ 195 por pessoa e oferece entrada, prato principal e sobremesa. Entre as opções a serem escolhidas, pode-se iniciar a refeição com a salada verde, feita com folhas verdes, queijo de búfala, tomate grap, molho de mostarda com mel e crisp de alho poró crocante, ou o gratin de bacalhau, preparado com lascas do peixe, preparado com lâminas de batata doce, nata fresca, olivas negras, leite de coco e queijo parmesão.

Para o prato principal, a casa oferece quatro opções: filé ao trio de camarões (tornedor de filé mignon grelhado, servido com camarões salteados, molho dijon e mousseline de baroa trufado), salmão in crout (tranche de salmão grelhado, com crosta de gergelim tostado, molho de frutas vermelhas e risoto de queijo brie), caldeirada de frutos do mar (mix de frutos do mar, preparado com molho especial do chefe e arroz pilaf com especiarias), e o nhoque vegano (de aipim grelhado, servido com vegetais salteados, ervilha torta, mix de cogumelos fresco e molho pelati). E, para finalizar, o mini brownie ou o mini pudim como sobremesa.