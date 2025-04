Ode ao rock de brasília

O aniversário de Brasília passou, mas uma das principais comemorações ficou para esta semana. Neste sábado (26/4), será realizada a segunda edição do evento Música Urbana. Com Capital Inicial, em show especial pelos 25 anos do disco acústico, Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa, o evento promete trazer o melhor do rock oitentista para o Nilson Nelson.

Organizado pelo Capital Inicial, o festival, feito pela primeira vez nos anos 1980, retornou em uma edição de 40 anos em 2024 e agora está de volta com a ideia de ser anual. A intenção é que seja um evento que retome a veia roqueira da cidade e com nomes consagrados e jovens talentos na line-up. "Eu tenho uma admiração sem limites pelos Paralamas, todos são meus amigos, e pelo Samuel também, um cara muito querido, generoso e talentoso", comenta Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital e um dos responsáveis pelo Música Urbana.

A escolha por Brasília tem justamente relação com as raízes da cena que mudou a história da música brasileira nos anos 1980. Foram nomes como Capital, Legião Urbana, Plebe Rude e o próprio Paralamas do Sucesso que lideraram o movimento que fez da cidade a capital nacional do rock.

Portanto, para além de um festival que revive uma era de ouro do rock da cidade, também é uma oportunidade de reencontro entre amigos. "São todos muito meus amigos ali. O Herbert e o Bi, por exemplo, estão comigo desde que eu tenho 11 anos. Cresci a vida inteira ao lado deles", comemora Dinho, em entrevista ao Correio.

Comemoração em dobro

O aniversário de Brasília não será o único comemorado na noite de amanhã no Música Urbana. Na virada de sábado para domingo, Dinho Ouro Preto completa 61 anos e estará no palco. "A gente dividindo o palco, vai ser uma noite surreal. E como se não bastasse, é meu aniversário", exalta Dinho. "Vai ser demais, vai ser muito legal de verdade ter o privilégio de celebrar o meu aniversário com os meus amigos tocando no palco", completa.

Curitibano de nascença, mas radicado em Brasília. Dinho estará vivendo uma comemoração digna de sonho. Com o Nilson Nelson lotado de pessoas da cidade que o abraçou, amigos de infância de estrada no palco e vivendo a música. "Sempre respirei música, desde os 10 anos de idade, eu só penso nisso", conta o artista que classifica o Música Urbana de 2025 como: "o melhor presente do mundo".