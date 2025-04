Dado Magnelli se apresenta na CTJ este fim de semana

A Casa Thomas Jefferson (CTJ) receberá nesta sexta (25/4) o show do flautista Dado Magnelli. Depois de uma turnê no Japão, que realizada no 1º semestre de 2024, o também saxofonista promete: “encantar os ouvidos mais exigentes”. A apresentação marca o lançamento do álbum Violeta de Dado e terá entrada gratuita e também, além da transmissão gratuita pelo YouTube.

A cor que dá nome ao álbum de Dado, representa a criatividade, além de ser usada para buscar equilíbrio e harmonia a um ambiente. É também segundo o cantor: “uma forma de dar identidade a um projeto musical como uma gravação" .

Além de streamings, o disco também será lançado em formato de fita cassete. Sobre o álbum Dado afirma que ao mesmo tempo, violeta é um nome que carrega a alegria e a tristeza, juntos. “O álbum traz ambos os sentimentos. Também há uma carga emocional forte, foi período de muita inspiração/emoções, decorrentes do nascimento de meu filho", conta.

As músicas vão de chorinho (Banho de espuma) a valsa (Violeta), passando por afoxé (Ele chegou) e fox/choro (Lua de mel). "Faz anos que sonho com a ideia de fazer uma capa com uma obra dela. É uma artista visual que admiro. É um tesouro escondido. Uma artista brilhante, conhecida por poucos. Sou um deles”, diz

Serviço

Dado Magnelli lançamento do álbum Violeta

Sexta-feira, 25 de abril, às 20 horas na CTJ Hall (casa Casa Thomas Jefferson 706/906 Sul) com entrada franca e entrada gratuita.