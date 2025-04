Roda gigante de pagode ocupa o Mané Garrincha neste sábado (26/4)

Principal festival do gênero do país, o Samba Prime está de volta à capital e celebra, neste sábado (26/4), 10 anos do evento com uma line-up de peso. Ferrugem, Dilsinho, Mumuzinho, Kamisa 10, Akatu e Di Propósito sobem aos palcos a partir de 15h e prometem transformar o Estádio Mané Garrincha em uma grande roda de pagode.

Um dos artistas mais populares do estilo musical, Ferrugem tem motivos em dobro para comemorar neste sábado. "São 10 anos do Samba Prime e 11 da minha carreira — e acho que nesse meio tempo participei de pelo menos oito edições do festival", destaca um dos artistas de pagode mais ouvidos do Brasil nas plataformas digitais.

"O Samba Prime é gigante e isso mostra a força do nosso segmento. Os caras montam um festival do tamanho do Rock in Rio, só que com 10 horas de pagode!", exclama o cantor. "Isso diz muito sobre a potência do nosso gênero. Fazer parte disso é maravilhoso", acrescenta.

Para o músico carioca, a longevidade de eventos que celebram o pagode é fruto de uma crescente valorização do estilo. "O samba teve uma projeção muito bonita nos últimos anos. A gente percebe que o público passou a consumir o gênero não só no rádio ou nos vídeos, mas também nas plataformas de música. O alcance aumentou, a visibilidade cresceu e a gente tem conseguido conquistar novos territórios com a nossa música", comemora Ferrugem.

Na programação, quem representa o samba de Brasília é o grupo Di Propósito, que já acumula mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de músicas com mais de 200 milhões de reproduções. O projeto mais recente dos artistas é o Encontrin 3, com participações do Grupo Revelação, do cantor Tony Salles e da dupla sertaneja Kaique e Felipe.

"Quando gravamos com outros artistas, é querendo que o nosso som chegue em lugares que talvez não chegaria normalmente. A intenção é sempre expandir nossos ouvintes e, claro, fazer uma mistura de músicas boas", afirma o pandeirista Xandy.