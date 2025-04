A Brasília dos encontros é tema de exposição na Praça dos Três Poderes

Indígenas durante manifestação pedem a regulamentação do Estatuto do Índio - (crédito: Carlos EduardoCBD.A Press)

É uma Brasília que se conecta, que vibra em conjunto e que se mobiliza nas grandes e pequenas utopias a cidade mostrada na exposição Quando os brasilienses se encontram, em cartaz ao ar livre, na Praça dos Três Poderes, em frente à Casa de Chá. Montada para celebrar os 65 anos da capital, a mostra reúne 42 imagens que fazem parte do acervo do Correio Braziliense e retratam momentos históricos em que as pessoas se juntaram para ocupar os espaços monumentais, mas também momentos cotidianos, em que os brasilienses se encontram simplesmente para ocupar a cidade.

Alguns desses momentos se tornaram icônicos da história de Brasília, como o enterro de Juscelino Kubitscheck, as manifestações pelas Diretas Já, os protestos pelo impeachment de Fernando Collor de Mello e a visita da rainha da Inglaterra a uma escolinha de Entrequadra. Mas há também encontros que simplesmente celebram a cidade e seu povo, como a abertura do Parque da Cidade, em 1978, os primeiros anos do Eixão do Lazer e as piscinas cheias do Parque Nacional em tempos de calor e seca. " Um dos maiores desafios para selecionar as imagens da exposição foi o volume de material. Por ser a capital, para cá converge todo tipo de manifestação. Procuramos não dar um tom político para mostrar que as pessoas daqui se encontram também por outros motivos, como rezar, dançar e fazer esportes", diz Cilene Vieira, curadora e gerente do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) do Correio Braziliense.











A exposição é a segunda de uma série de cinco organizada pela curadora com base em um acervo com 10 milhões de imagens feitas ao longo dos últimos 65 anos. "Queremos mostrar o quanto o acervo do Correio é rico em termos de conteúdo da história de Brasília", explica. "Como o Correio está aqui desde o início, ele é o diário da cidade. E não tem como falar da cidade sem pesquisar nesse acervo." A primeira mostra foi realizada em março, no Panteão da Pátria, para comemorar os 40 anos da redemocratização.

Ainda este ano, o Correio vai realizar mais três exposições. No dia 21 de abril, para celebrar o aniversário da cidade, o Museu de Arte de Brasília (MAB) recebe 65 anos de cultura, com imagens de alguns dos personagens que ajudaram a firmar a cena cultural da cidade. Em junho, a Câmara dos Deputados será sede de uma mostra sobre a Constituinte dentro do Congresso. E o Instituto Histórico e Geográfico do DF (IGHDF) recebe uma exposição com imagens de antes da capital ser inaugurada.