Vozes latinas são exaltadas em evento no CCBB este fim de semana

Entre os dias 1º a 4 de maio, o CCBB vai receber shows do projeto A canção é urgente: Vozes Latina-Americanas, que dá destaque a composições femininas e latinas. Apresentado pela cantora Assucena, o evento terá três performances da artista ao lado de participações especiais. Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis um dia antes de cada apresentação na bilheteria física e online do CCBB.

Assucena iniciou a carreira musical como uma das vocalistas à frente da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, depois seguiu para carreira solo lançando o álbum "Lusco Fusco", em 2023. Agora, a artista dá a vida nos palcos para sua extensa pesquisa sobre vozes femininas na América Latina: "Esse show tá surpreendente pra mim, estou amando fazê-lo e as pessoas estão sendo mais impactadas do que eu imaginava", conta. Ela divide o palco com Rafael Acerbi (violão e guitarra), Ingrid Cavalcanti (baixo), Yara Oliveira (bateria e percussão) e Vitoria Faria (acordeón).

A convidada de hoje é Josyara, cantora, compositora e violonista baiana, de ampla expressão entre os novos talentos musicais do país. Amanhã, quem se apresenta é Ava Rocha, cantora, compositora e diretora de cinema carioca. E no domingo, quem sobe ao palco ao lado de Assucena é Catto, cantora, compositora e instrumentista gaúcha.

O projeto promove o encontro entre artistas de diferentes gerações da música latino-americana e a criação artística a partir das diferenças. "Acho que a América Latina, tem uma musicalidade maravilhosa, somos um povo forte, plural, inovador e tenho muito orgulho de ser daqui", ressalta Assucena.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco