Shows na Infinu reúnem Josyara e Bemti com música baiana e maranhense

A Infinu Comunidade Criativa recebe neste fim de semana dois shows para animar a cidade. Bemti e Josyara estarão no palco da 506 Sul. Josyara canta timbalada, no sábado (15/6), com muito balanço da Bahia. Bemti estreará o show Melhor de Três, com uma seleção de músicas dos discos anteriores e surpresas do próximo disco.

Bemti toca uma viola caipira de 10 cordas, que é uma lembrança muito forte de sua infância. Porém, só foi se aproximar do instrumento quando estava concluindo o curso de audiovisual e dirigiu um documentário:"Resolvi fazer a trilha sonora com uma viola da família. Eu já tocava violão e guitarra, mas tive um momento surreal de iluminação tocando viola caipira", conta o cantor.

Josyara fará sua segunda passagem pela cidade com show inédito, cantando clássicos da banda Timbalada. Sobre o projeto de releituras, Josyara comenta: "Já estava querendo fazer um disco de intérprete e sempre gostei de cantar timbalada. Belo dia, acordei com essa ideia pronta. Foi o momento certo. A poética, os arranjos de voz e percussão me fascinam demais."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco