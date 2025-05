Francis e Olivia Hime fazem show de bossa nova no Clube do Choro

Francis e Olivia Hime se apresentam, nesta sexta-feira (16/5) e no sábado (17/5), no Clube do Choro de Brasília, às 20h30, na reabertura do projeto Complexo Cultural do Choro. Eles abrem, oficialmente, a nova temporada do evento, que tem programação para os próximos seis meses. Os ingressos para o show estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital, a partir de R$ 50.

Compositor, pianista e arranjador, Francis Hime é autor de canções como Atrás da porta, Trocando em miúdos e Minha, e conta com parcerias históricas com nomes como Vinicius de Moraes, Chico Buarque e Paulo César Pinheiro. Sua esposa, Olivia Hime, é cantora, letrista e fundadora do selo Biscoito Fino e traz, na junção com Francis, uma interpretação sofisticada e poética, com um repertório que celebra a música brasileira autoral.

O projeto busca proporcionar atividades contínuas durante os próximos seis meses, com propostas voltadas para todos os públicos, como shows, rodas de choro, espetáculos infantis e encontros musicais, a maioria com acesso gratuito. O Complexo tem apresentação e patrocínio da Shell, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) do Ministério da Cultura.

Para o curador e diretor musical do projeto Henrique Neto, a nova edição tem o papel de reafirmar o Complexo como um espaço de valorização da identidade musical brasileira: "Oferecemos música popular autêntica, rodas de choro abertas, tributos a grandes mestres da MPB e uma programação cultural acessível, gratuita em sua maioria e pensada para toda a família", explica Henrique.

Nesta sexta (16/5), a programação é apenas o show, porém, no sábado (17/5) o cronograma começa desde cedo. O Clube do Choro convida as crianças e familiares para o "Piquenique Chorão", às 11h, que apresenta o projeto "Reconhecer Brasília". Também no mesmo horário, mas no Parque da Cidade, ocorre uma roda de choro com o ensaio aberto da Escola Brasileira de Choro. Às 12h, o Clube do Choro convida o público para uma feijoada com samba de esquenta para o show.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco