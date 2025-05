Talitha Morete chora ao falar sobre perda do bebê de Tati Machado

A comoção tomou conta do Mais Você na manhã desta quarta-feira (14), quando Talitha Morete e Fabrício Battaglini prestaram uma homenagem emocionada à colega Tati Machado. A jornalista, que substitui temporariamente Ana Maria Braga, não conteve as lágrimas ao comentar a perda do bebê Rael, que faleceu ainda na gestação, aos oito meses. "Sinta-se abraçada, um beijo no coração, e todo amor do mundo para vocês", disse Talitha, visivelmente abalada.

A notícia da perda foi trazida ao público por Battaglini logo no início do programa. "É com grande tristeza que a gente recebe essa notícia", lamentou ele, ao se referir ao sofrimento de Tati e do marido, Bruno Monteiro. Segundo o comunicado divulgado pela própria jornalista nas redes sociais, os batimentos cardíacos do bebê pararam de forma repentina e as causas ainda estão sendo investigadas.

Talitha explicou que a gestação de Tati foi acompanhada de perto por toda a equipe do programa, especialmente por Ana Maria Braga e Louro Mané. A titular da atração fez questão de enviar uma mensagem carinhosa, lida ao vivo: "Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica". Ana ainda reforçou a força de Tati com palavras de fé: "Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência".

No encerramento do desabafo, Fabrício reforçou o pedido de privacidade para a família e garantiu que o time do Mais Você estará à espera de Tati com carinho e respeito: "Tome o tempo que precisar, a gente vai estar aqui de braços abertos para te esperar".