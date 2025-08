Segundo fim de semana do Capital Moto Week: confira as atrações

Em seu segundo final de semana, um dos maiores eventos da capital, o Capital Moto Week recebe line up com grandes nomes da música brasileira e uma atração internacional. Sábado (2/8), Cidade Negra e a banda canadense Magic! são as grandes atrações da noite no Parque de Exposições da Granja do Torto.

No domingo (3/8), Marcão Brito e Thiago Castanho, do grupo Charlie Brown Jr., e Detonautas sobem ao palco e participam do show um do outro. Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, destaca a felicidade de encontrar amigos no evento. “Charlie Brown é uma banda com a qual estamos sempre juntos, com Cidade Negra temos uma relação incrível. Vamos ter essa interação entre Detonautas e Charlie Brown Jr. e é uma maneira de mostrar que as bandas seguem fortes, com boas relações e em grandes festivais. Vai ser um momento especial para nóis”, afirma o vocalista.

Tico ressalta que a banda sempre teve uma ótima relação com a capital e após um tempo afastados, no período da pandemia, todos os shows na cidade estiveram lotados. “Não à toa, a gente está voltando. Brasília entrou na lista das das cidades que mais recebem o Detonautas, recebem bem. Então, a gente está super feliz de poder voltar, principalmente para o Capital Moto Week, que é um festival enorme, gigantesco”, destaca.

Em relação ao festival, o vocalista acredita que a movimentação cultural que o Capital Moto Week gera é imprescindível. “O festival é grande como eventos internacionais que acontecem aqui no Brasil, é muito poderoso, não só para Brasília, mas para o Brasil inteiro”, comenta. Tico reflete que a banda está em um dos momentos mais importantes da carreira. “Estamos fazendo shows pelo país, tocando em grandes festivais com um público enorme em nossa direção. Vamos aproveitar esse momento, seguir fazendo nosso repertório e criando novidades”, finaliza.

Serviço



Sábado (2/8) e domingo (3/8), no Parque de Exposições da Granja do Torto, os portões abrem às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 135 mais taxas para pedestres e estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital. A compra presencial pode ser feita na loja do CMW no Iguatemi Brasília e na bilheteria da Granja. Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam; motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até 18h e, aos sábados e domingos, até 15h; PCDs têm acesso grátis com direito a acompanhante; menores de 16 anos, somente acompanhados de responsável legal; Ingresso solidário (preço promocional) é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.