Rafa Kalimann questiona narrativa sensacionalista após críticas por gastar R$ 10mil em livros

Após ser criticada por um gasto de R$ 10 mil em livros para decoração da casa, Rafa Kalimann se manifestou nas redes sociais. “Esse aqui não é um vídeo de justificativa. Até porque eu acho que ninguém tem que justificar aquilo que gasta com o próprio dinheiro”, crava logo no início do vídeo publicado.

Ao destacar notícias descritas como sensacionalistas e comentários de internautas que desejavam tudo de ruim para ela, Rafa explica que a polêmica se trata apenas de uma brincadeira de seu noivo, Nattan. Segundo a influenciadora, os livros adquiridos para decorar a cozinha eram de culinária, e, durante as compras, aproveitou para levar para casa algumas obras que já estavam em sua lista de desejos de leitura.

Através da narrativa de que ela estaria gastando milhares de reais em produtos inutilizados — muitas vezes de difícil acesso para grande parte dos brasileiros —, Rafa questiona o porquê de ter virado pauta em veículos de notícias sendo que sempre divulgou conteúdos literários nas redes sociais.

“Resolvi comprar mais livros porque é o que eu gosto, um motivo inútil para tanta repercussão. Ele se torna mais inútil ainda quando a gente desce um degrau e começa a aprofundar um pouquinho mais sobre o motivo dessas matérias, que nada tem a ver com os livros e nem com o valor. Desses anos de troca que a gente tem aqui nas redes sociais, uma das coisas que eu mais compartilhei com você foram leituras. Porque é genuíno para mim. É o comum no meu dia a dia. Principalmente autores brasileiros”, argumenta.

De acordo com Rafa, diversos autores contemporâneos já deram feedbacks positivos da quantidade de vendas após a divulgação. “Porque vocês foram lá consumir aquilo que eu indiquei. Só que isso não vira pauta”, salienta. A influenciadora propõe que sua atuação literária não geraria tanto engajamento quanto uma polêmica. “Distorcido e sensacionalista”.

Ao analisar sua história sendo contada de uma forma que até ela mesma não se reconhece, Rafa diz estar cansada, e teme que até a filha seja prejudicada pela “narrativa desestruturada” da mãe. No fim, Rafa alerta para o cuidado de formações de opiniões e incentiva a leitura, seja o gênero que for.

