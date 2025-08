Dama do piano, Clara Sverner se apresenta de graça nesta sexta (1/8)

Uma das mais renomadas pianistas brasileiras, Clara Sverner lança o álbum 12 Waltzes em concerto único na Fundação Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (1/8), às 20h. O novo disco imprime o estilo lírico e introspectivo da artista, reunindo peças de diferentes compositores e períodos, como Valse Triste, de Sibelius; La plus que lente, de Debussy; e cinco valsas de Chopin. Além das composições presentes no projeto, ela apresenta ao público brasiliense releituras de Ravel, Chiquinha Gonzaga, Francisco Mignone e Ernesto Nazareth.

"Enquanto eu tocava a Valsa nº 7 de Chopin, senti uma certa melancolia entremeada a tal ritmo... percebi que era o que mais me tocava e importava", revela Clara. "Neste momento, me veio a ideia de gravar valsas, com esse fio condutor. E fui à procura! As encontrei em algumas composições de Chopin, Debussy, Ronaldo Miranda, e Cristovam Bastos. Entreguei minha alma ao interpretá-las", afirma a pianista.

Duas vezes indicada ao Grammy Latino e vencedora de diversos prêmios internacionais e no Brasil, Clara Sverner é formada em música pelo Conservatório de Genebra, na Suíça, e no Mannes College of Music, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Prestes a completar 89 anos, a artista continua na ativa, responsável por uma discografia de mais de 10 álbuns emblemáticos de música popular brasileira.