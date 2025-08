Projeto MU540 estreia na Fábrica 040 com circuito de música industrial

Neste sábado (2/8), na Fábrica 040, Brasília recebe a estreia do projeto MU360, do produtor e DJ paulista MU540, nome que vem ganhando destaque no circuito da música. A apresentação, marcada para começar às 21h, integra a programação da Fábrica 040, em Santa Maria, e promete uma experiência sensorial intensa, com estética industrial, batidas pesadas e performance imersiva.

O show em Brasília marca a primeira vez do projeto MU360 na cidade. Diferentemente de um set convencional, o MU360 é pensado como um “ritual sonoro circular”, com dinâmica expansiva, participação de convidados e camadas visuais que transformam a pista em um espaço de catarse coletiva. “É sobre girar o mundo a partir da nossa base, da quebrada para o centro, rompendo estruturas”, afirma MU540.

A expectativa para a noite é alta, especialmente entre os frequentadores da cena local. Com um formato que foge do padrão comercial das baladas tradicionais, o MU360 se apresenta como um convite à imersão, rompendo fronteiras entre o club, a performance e o protesto sonoro. Para quem busca mais que um simples rolê, essa é a oportunidade.

*Estagiário Sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Sábado (2/8), das 21h às 5h, na Fábrica 040 (Trecho 1, Polo JK, ao lado da BR-040, Santa Maria–DF). Das 21h às 5h. Ingressos a partir de R$ 45 (+ R$ 4,50 taxa). Área VIP Backstage: R$ 80 (+ R$ 8,00 taxa).