Música e vinho dão o tom da Festa da Uva em Planaltina neste fim de semana

A Feira da Uva e do Vinho de Brasília, evento que reúne música, gastronomia e espaço infantil, está de volta para a 5ª edição. Deste sábado (2/8) a domingo (3/8), e, na próxima semana, de 7 a 10 de agosto, artistas do país inteiro se apresentarão na feira. Para iniciar a programação, Eduardo Costa leva o sertanejo para Planaltina no show desta sexta (1/8). Neste sábado (2/8), Claudia Leitte toma os palcos com o axé, e domingo (3/8) Zezo Potiguar finaliza o fim de semana com o brega nordestino.

Eduardo Costa expressa carinho pelo público brasiliense e promete uma grande experiência para o show: "Sempre sou recebido com um carinho danado. O pessoal canta junto, emociona-se… parece até que a gente se conhece há anos. Eles podem esperar um show completo! Vai ter modão pra machucar o coração, pra dançar agarradinho, pra lembrar de amores antigos… aquele repertório que o povo gosta mesmo! Eu gosto é de cantar olhando no olho do povo, e em Planaltina não vai ser diferente não!", destaca o cantor.

O cantor, que recentemente lançou o álbum Eduardo Costa na fazenda II, continuação de um projeto de 2017, explica que o disco é como voltar para casa. "É um projeto que tem a minha alma, tem cheiro de terra, de raiz, de viola mesmo. Depois de oito anos, a música evoluiu junto comigo, com mais sentimento, mais entrega… mas o coração continua sendo o mesmo: sertanejo de verdade", ressalta.

O evento é realizado anualmente no Parque de Exposições de Planaltina — DF, com entrada condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. A abertura dos portões é às 16h em dias da semana, e às 10h aos sábados e domingos. Os shows estão marcados para depois das 22h.

