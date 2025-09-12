Um brinde à cachaça: cardápios que celebram a bebida mais popular do Brasil

Instaurado pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), o dia 13 de setembro celebra anualmente a bebida tão presente nas comemorações dos brasileiros. Para vivenciar uma data tão única, nada melhor do que brindar, seja sozinho ou com os amigos. Das caipirinhas clássicas a drinques autorais e diferenciados, o Divirta-se Mais selecionou seis restaurantes para os brasilienses degustarem o destilado com diversidade de preparo e harmonização.

Mesmo com um cardápio que faz tributo à culinária italiana, o Piselli desenvolveu um drink em homenagem à cultura brasileira, pois, segundo Camila Cardoso, a gestora da casa, o destilado é muito apreciado em Brasília, tanto pura quanto em coquetéis. “A forma mais clássica de harmonização ainda é com pratos da culinária brasileira, como a feijoada. Mas a sua versatilidade, semelhante à de um bom vinho italiano, permite uma vasta gama de harmonizações com diferentes pratos”, destaca.

Localizado no centro da capital, o Mezanino tem uma carta de drinks reconhecida pelas elaborações únicas e bebidas diferenciadas. Para a mixologista Vanessa Oliveira, a cachaça é sempre sinônimo de momentos descontraídos, seja em um encontro com amigos ou durante uma refeição especial. Ela ressalta também que “as pessoas adoram combiná-la com petiscos, peixes frescos ou carnes grelhadas. A caipirinha clássica permanece no topo do ranking dos brasilienses, mas cada vez mais pessoas se encantam por drinques autorais, com frutas tropicais e combinações diferentes que deixam a cachaça ainda mais agradável e cativante”.

Priorizando a experiência clássica do boteco brasileiro, o Boa Praça oferece diversas opções de drinques e petiscos para curtir uma tarde descontraída. “Nossos clientes, como outros brasileiros, harmonizam a cachaça com uma grande quantidade de pratos, buscando equilíbrio ou contraste de sabores. Cachaças brancas combinam com pratos mais leves, como frutos do mar e frios, enquanto as envelhecidas harmonizam com carnes vermelhas, feijoada e petiscos fritos como pasteis e torresmos e nossas almofadinhas. A harmonização pode ser feita por semelhança, como cachaças com notas amadeiradas com pratos defumados, ou por contraste, como uma cachaça doce com um prato picante. No boteco boa praça com uma carta com mais de 70 drinks nossos carros chefes são as nossas caipirinhas”, explica Bruno De Luca, o sócio local do Boteco Boa Praça.





Brinde exclusivo

Inaugurado em São Paulo em 2004, o Piselli foi, ao longo dos anos, conquistando o público com um cardápio inspirado nos clássicos de São Paulo e homenageando a região italiana de Toscana. Em 2021, a casa abriu uma unidade no Iguatemi Shopping, e mesmo com as referências internacionais no menu, criou um drink exclusivo com a energia do brasileiro: o brasiliano (R$ 54), que combina cachaça local (do Valdomiro), redução de maracujá com cumarú, limão e manjericão.

“É uma opção refrescante e equilibrada, perfeita para abrir o apetite. A versatilidade da cachaça permite que ela seja combinada com diferentes ingredientes, como frutas, mel e especiarias, o que a torna ideal para a criação de coquetéis modernos”, destaca Camila Cardoso, gestora do Piselli. Para harmonizar, ela recomenda a massa fresca Pappardelle Al Ragú di Ossobuco (R$ 126), “a acidez do drink e o sabor cítrico do maracujá com limão realçam o sabor da carne e quebram a untuosidade do ragu”, completa.

No coração de Brasília

riado para aperfeiçoar ainda mais um dos pontos turísticos mais populares da capital, o Mezanino, localizado na Torre de TV de Brasília, mescla um ambiente sofisticado com cardápio único e uma carta de drinks premiada. “Nosso restaurante busca priorizar ingredientes brasileiros com um toque contemporâneo. Nossos drinks focam em ingredientes inusitados, frescos e do cerrado. O diferencial da casa não poderia ser outro que a vista 360 de Brasília, a 70m do chão”, destaca João Maione, um dos sócios do restaurante.

Para celebrar a data, Vanessa Oliveira, a mixologista da casa, recomenda o drinque Morena Tropicana (R$ 38), feito com Cachaça Weber Haus Amburana, Licor 43, Syrup de Maracujá, Limão Siciliano e Absinthe Verte, para acompanhar ela indica o Salmão Mezanino (R$ 94). “Com paladar complexo e intenso no sabor, ele harmoniza perfeitamente com o prato. O frescor do drinque equilibra a suculência do peixe e realça os sabores leves e tropicais”, explica.

Boteco clássico

Com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba e Brasília, o Boteco Boa Praça tem um menu, assinado pelo chef Artagão, com pratos descomplicados, buffet variado no almoço e aos sábados e domingos, feijoada com roda de samba. Entregando a experiência brasileira completa, a casa oferece diversas opções de drinques com cachaça, com destaque para as clássicas caipirinhas (R$ 29,90) e para os autorais caju amigo (R$ 41,90), feito cachaça premium, limão, suco de caju e caju fresco; o boa praça grape (R$ 34,90), preparado com cachaça, uva Itália, uva niágara, hortelã, açúcar e gelo; e o boa sensação (R$34,90), que contém cachaça, tangerina, geleia de pimenta dedo de moça, açúcar e gelo.

Segundo Bruno De Luca, o sócio local do Boteco Boa Praça, a bebida harmoniza muito bem com os petiscos do boteco e com os pratos com peixes e frutos do mar, “pois a acidez do limão ajuda a limpar o paladar e equilibrar a untuosidade da refeição e o frescor da bebida realça os sabores”, explica. Para acompanhar os drinques, ele recomenda os pratos almofadinha crocante de tapioca (R$ 31,50), acompanhada de camarão e catupiry, a calabrasesa acebolada com pimenta biquinho (R$ 47,50) e a parmegiana aperitivo (R$ 95,90).

Sabor único

Com um cardápio diversificado e sofisticado, o Dudu Bar tem pratos que vão desde clássicos da culinária brasileira até criações autorais repletas de personalidade. Para completar a experiência, o bar apresenta uma premiada carta de drinks autorais "elaborada por mixologistas que dominam a arte de transformar sabores em momentos inesquecíveis", ressalta o sócio Ivanildo Carvalho. O drinque eixão (R$ 52,90), feito com cachaça Bananinha, abacaxi, cordial de maracujá, suco de limão e espuma de gengibre, é a bebida ideal para o dia da cachaça.

Para acompanhar o drinque, o Dudu Bar também está com um menu especial para a primavera, que oferece entrada, prato principal e sobremesa por R$ 99,90 por pessoa. Para agradar todos os paladares, as opções são variadas e incluem salada, massas, carnes vermelhas e pescados.



Petiscos e drinks

Localizado na 413 norte, o Bilisco reúne um cardápio simples com ampla opções de drinks autorais com cachaça. Nos autorais, a batidinha de coco com cupuaçu (R$ 24) é uma sugestão para quem prefere bebidas mais doces. Além das tradicionais caipirinhas, a casa traz diferentes formas de usar o destilado como o Biliscada (R$ 26) , com cachaça envelhecida, limão-cravo e xarope de açúcar mascavo.



Para acompanhar, o bar de petiscos traz a mandioca frita com queijo minas, salada de mandioca e barriga de porco curada (R$ 35) e o croquete de vaca atolada (R$ 38) feito com carne panela com mandioca acompanhados de maionese de pimenta de cheiro e agrião.



Onde comer?

Bilisco

CLN 413, bloco E

De terça a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 16h

Boa Praça

CLS 201, bloco C, sala 33

De terça a quinta, das 12h à 0h

Sexta, das 12h à 1h

Sábado, das 12h às 2h

Domingo, das 12h às 19h

Dudu Bar

SCLS 303, bloco A

De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 0h

Sexta, das 12h às 2h

Sábado, das 12h às 1h30

Domingo, das 12h às 17h

Fazenda Churrascada Brasília

Clube de Golfe de Brasília - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta, das 12h à 0h

Sábado, das 11h30 à 0h

Domingo, das 11h30 às 19h

Mezanino

Eixo Monumental, Torre de TV de Brasília

Domingo e segunda, das 11h30 às 16h

De terça a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 17h30 à 0h

Sexta e sábado, das 11h30 à 0h

Piselli

Shopping Iguatemi

De segunda a sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 20h

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco