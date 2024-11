Brasília recebe o Festival Botecar: confira quais são os bares participantes

Uma das grandes paixões dos brasileiros é a combinação de petiscos de boteco, cerveja gelada e boa música. A partir de hoje (6/11), essa experiência ganha mais sabor na capital do país, com a estreia do festival Botecar. Pela primeira vez no Distrito Federal, o evento promete transformar a cidade em uma imensa mesa de bar, cheia de sabores autênticos. Até 7 de dezembro, 34 bares vão concorrer com uma iguaria que vai disputar o festival. Com o tema "Botecar é arte: coma, viva e compartilhe", o evento é um convite para que todos mergulhem nos encontros e sabores de boteco.

Nascido em Belo Horizonte em 2014, o festival agora ganha asas e chega ao DF e, em breve, ao Rio de Janeiro. O objetivo é celebrar a arte que habita cada momento em um boteco, onde risadas, conversas, brindes e petiscos se tornam poesia na forma de sabor e amizade.

Vários estabelecimentos da cidade estão prontos para surpreender, criando pratos inspirados em músicas, cantores ou bandas que simbolizam a energia de Brasília. Com ingredientes tradicionais — cortes suculentos de carne de porco, boi, peixe e temperos típicos — cada petisco será uma experiência sensorial que desperta o paladar e o coração, transportando os visitantes para a essência dos ritmos que embalam a capital. Conheça os pratos concorrentes no site festivalbotecar.com.br/df/

Claude Capdeville, curador e chef do festival, explica que o Botecar é uma oportunidade de valorizar os botecos locais. "Queremos que os bares brilhem e recebam ainda mais visitantes. Nossa seleção é cuidadosa, buscamos lugares que se dedicam ao que fazem, com boa comida e aquela capacidade especial de encantar", conta. "Sugerimos que os bares criem um prato exclusivo para o festival, mas, como o tempo foi curto, eles também puderam aprimorar um petisco que já faz sucesso como carro-chefe."

O público, junto com um júri especializado, terá a tarefa de escolher os cinco melhores do festival, avaliando sabor, temperatura da bebida e da comida, atendimento e ambiente. Para votar, os visitantes podem escanear um QR code disponível nos bares participantes. E para garantir a transparência da escolha, uma empresa independente fará a auditoria do processo.

André Lamounier, diretor e idealizador do festival, reforça que o propósito do Botecar é celebrar a cultura do boteco. "A magia de sentar em uma mesa com amigos, compartilhar bons petiscos, brindar e se perder nas conversas em um ambiente alegre e descontraído", relata. "Queremos valorizar esse encontro, essa alegria de estar junto. É essa cultura que o festival quer destacar", diz ele.

O evento terminará em grande estilo, com uma festa de encerramento no Iate Clube, onde serão anunciados os cinco bares vencedores. O público poderá celebrar com muita música e comida à vontade em uma festa inesquecível, em dezembro, com a data ainda a ser definida.

O Botecar Brasília 2024 tem o apoio da Secretaria de Turismo do DF e o patrocínio do Sebrae, Senac, Del Maipo, CAIXA e governo federal. É uma promoção da AL2 Encontro, da revista Encontro, do Correio Braziliense e da Cerveja oficial Original.

Confira os bares participantes

1 - Aperge (R. 37, Sul, Lote 06, Loja 05, Águas Claras, DF)

2 - Bar Brasília (Rua 08, Norte, Lote 7, Loja 01, Águas Claras, DF)

3 - Bar do Mocotó (SCRN, 702/703, Bloco F, Asa Norte, Brasília, DF)

4 - Bilisco - Bar de Belisco (SHCN, CLN 413, Bloco E, Asa Norte, Brasília, DF)

5 - Boteco da Elma (QE 26, Quiosque, Guará II, Brasília, DF)

6 - Boteco Raiz Bar Snooker (Av. Jacarandá, 19, Loja 01, Águas Claras, DF)

7 - BSB Grill N 1 (CLN 304, Bloco B, Asa Norte, Brasília, DF)

8 - Cabana Restaurante e Bar (SCLS, 315, Loja 13, Asa Sul, Brasília, DF)

9 - Cantinho da Tia Rô (Quituart, EPPN, QI 09/10, Canteiro Central do Lago Norte, Brasília, DF)

10 - Casa Proa Bar (Açúcar, Lago Norte, Brasília, DF)

11 - Confraria Chico Mineiro (CLN 104, Bloco D, Loja 38, Asa Norte, Brasília, DF)

12 - Dikantu Bar (CLN 204, Bloco A, Loja 59, Asa Norte, Brasília, DF)

13 - Estufa Botequim (CLN 103, Bloco B, Loja 2, Asa Norte, Brasília, DF)

14 - Godofredo (CLN 408, Bloco B, Loja 12, Asa Norte, Brasília, DF)

15 - Istambul (CLS 215, Bloco A, Loja 03, Asa Sul, Brasília, DF)

16 - Itiban (Quadra 04, conjunto 04, Lote 04, Lojas 7 e 8, Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires, DF)

17 - Jequitibar (Av. das Araucárias, Rua 31 Sul, Lote 09, Águas Claras, DF)

18 - João Carne de Sol (Colônia Agrícola Samambaia, Lote 127, Samambaia, DF)

19 - Jobim Brasília (SHCGN, CLN 704/705, Bloco E, Loja 51, Asa Norte, Brasília, DF)

20 - Juvenal (CLS 207, Bloco B, Loja 05, Asa Sul, Brasília, DF)

21 - Lampião Gastro Bar (SRIA II, Polo de Moda, Rua 15, Guará, Brasília, DF)

22 - Le Birosque (Quituart) (EPPN, QI 09/10, Canteiro Central do Lago Norte, Brasília, DF)

23 - Le Birosque (CLS 408, Bloco D, Loja 1, Asa Sul, Brasília, DF)

24 - Maria Maria (Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 106 A, Lote 87, Vicente Pires, DF)

25 - Na Toca (QSA 09, Lote 03, Taguatinga Sul, DF)

26 - Pimenta no Acarajé (SCLN 206, Bloco C, Banca 02, Asa Norte, Brasília, DF)

27 - Primeiro Bar (SIG, Quadra 08, Lote 2.395, Brasília, DF)

28 - R10 Distribuidora (Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 10, Chácara 153, Loja 29, Taguatinga, DF)

29 - Shot Gastro Bar (QNF 23, Lote 39, Loja 1A, Taguatinga Norte, DF)

30 - Solano's Cozinha & Bar (QI 10, Guará I, Brasília, DF)

31 - SS Gastrobar (SHCS, CLS 407, Loja 36, Asa Sul, Brasília, DF)

32 - Toca do Chopp (Quituart, EPPN, QI 09/10, Canteiro Central do Lago Norte, Brasília, DF)

33 - Traçado Bar (CLN 404, Bloco C, Loja 30, Asa Norte, Brasília, DF

34 - Xique-Xique (Q. 301, conjunto 04, lote 02, loja 01 - Águas Claras, Brasília, DF)