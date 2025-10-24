Acústico NAVARANDA volta à capital nesta sexta, com show no Royal Tulip

A banda Acústico NAVARANDA se apresenta, nesta sexta-feira (24/10), no Royal Tulip, às 21h. Sob a liderança do vocalista Cello Sesso, o espetáculo promete uma noite emocionante, marcada por interpretações intensas de grandes sucessos da música internacional. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 120, no Sympla.

Cello promete proporcionar uma apresentação verdadeiramente inesquecível. "O Acústico NAVARANDA chega a Brasília com um formato renovado, trazendo diversas surpresas especialmente pensadas para os fãs. Quero envolver o público do início ao fim, criando momentos únicos e especiais nesta nova fase do projeto.

Quanto ao repertório, Cello diz que pensou com muito carinho. "Eu reuni músicas que marcaram época e sucessos que todo mundo adora, com uma sequência envolvente do início ao fim". E completa que esse vai ser aquele show para todo mundo soltar a voz e se sentir parte do espetáculo "Eu sei que o público de Brasília gosta de cantar junto, vibrar e se emocionar".

O cantor também promete muita emoção, interação e surpresas: "Vai ser uma noite para celebrar a música, com momentos de nostalgia, alegria e muita troca com o público. Quero que cada pessoa saia do show carregando boas memórias e aquela sensação gostosa de ter vivido algo especial"

A banda se apresentou na capital em março deste ano e Cello conta sobre o carinho por Brasília: "Tocar em Brasília é sempre uma experiência incrível para mim. Tenho um carinho especial pela cidade e pelas pessoas, que me recebem com tanta energia e alegria. Cada apresentação aqui me deixa lembranças marcantes e reforça a conexão única que existe entre o público brasiliense e a música".

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

