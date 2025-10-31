Paulo Ricardo faz show com repertório pracialmente escolhido por fãs

Comemorando 40 anos de carreira, o cantor Paulo Ricardo faz apresentação única nesta sexta-feira (31/10), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos custam a partir de R$176 e estão à venda no site Blueticket.

A turnê Paulo Ricardo XL — 40 anos de carreira é descrita pelo artista como a “história da minha vida e geração”. “A princípio, pode parecer que minha trajetória é, ao mesmo tempo, muito rica, mas fragmentada: começando numa banda, carreira solo e banda novamente. Mas, independente disso, sempre procurei lidar com a beleza e a complexidade de ser um artista brasileiro de pop rock”, conta.

O repertório do show foi dividido em duas partes: grandes sucessos da carreira e canções que Paulo nunca havia cantado ao vivo antes ou que não apresentava há muito tempo. Algumas músicas foram escolhidas até mesmo pelos fãs, por meio de enquetes nas redes sociais. “Na dúvida, resolvi perguntar aos fãs o que eles queriam ouvir. Alguns resultados me surpreenderam, mas acho que o show consegue contemplar as diversas fases da minha carreira e surpreender ao mesmo tempo”, diz.

Entre outras, o público poderá ouvir Louras geladas, primeiro single da banda RPM, Chega de saudade, Só me fez bem, Quatro coiotes e Sonho lindo. Para a turnê, Paulo se juntou ao estilista João Pimenta para criar o figurino, que, segundo ele, “foge do clichê”. O palco também traz inovações em relação às outras apresentações do cantor, com três telões e “uma superprodução”. “No fundo, é uma grande comemoração da nossa relação, nossa amizade, nossa história, contada em canções e que já passa dos 40 anos juntos”, finaliza.

Serviço

Paulo Ricardo XL — 40 anos de carreira

Nesta sexta-feira (31/10), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$176, disponíveis no site Blueticket.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel