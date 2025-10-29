Cantor português Tiago Nacarato se apresenta na Infinu nesta quinta (30)

Filho de músico brasileiro, o português Tiago Nacarato carrega a influência paterna nas veias. Ao crescer cercado pelos sons da MPB e da bossa nova, o cantor não só foi inspirado pela profissão do pai, como pela música do Brasil, que eventualmente se tornou a principal fonte de inspiração artística do músico. Após ser conquistado pela cultura do país tropical, o luso-brasileiro cativou o público nacional em 2017, ao apresentar no The voice Portugal uma releitura de Onde anda você, clássico de Vinícius de Moraes e Toquinho. Oito anos depois, ele celebra a quinta turnê nas terras canarinhas e a segunda passagem por Brasília — nesta quinta (30/10), o vocalista se apresenta na Infinu Comunidade Criativa, às 20h.

“Crescer em um ambiente com muitos instrumentos à disposição naturalmente nos deixa com vontade de experimentar cada um deles”, diz Nacarato a respeito de sua infância. “E, ao ver meu pai sendo músico, existia aquela vontade de querer fazer parecido. E, até hoje, acho que eu sigo fazendo um trabalho similar com aquilo que ele fez e faz. Acho que se ele não fosse músico, provavelmente eu não teria tanta facilidade de ter definido esse caminho de cantar música brasileira e tocar violão”, pondera.

Segundo ele, os ritmos da MPB e da bossa nova foram responsáveis por levá-lo a muitos lugares. “No início do ano, rodei a Europa — fiz shows na Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal, todos tocando música brasileira. É uma bandeira que eu carrego com muito orgulho”, afirma Nacarato.

Na turnê nacional, que passa por 14 cidades, incluindo as principais capitais do Brasil e alguns municípios no Nordeste, o cantor se apresenta acompanhado pelo trompetista português Diogo Duque. “A primeira vez que o conheci foi em um bar em Lisboa, quando ele pegou a flauta e começou a improvisar. Foi amor à primeira vista”, brinca Nacarato. “Ele é um músico maravilhoso e agrega muito ao meu trabalho com suas notas, escolhas e timbres. O concerto fica bem mais bonito com ele”, afirma o músico.

Para o show na capital, o português preparou um repertório variado: “É uma mistura de músicas novas, faixas autorais, releituras de canções e mais”. O músico ainda adianta que não ficarão de fora os clássicos Onde anda você, Diz que fui por aí e O mundo é um moinho.

Serviço

Tiago Nacarato — Tour Brasil 2025

30 de outubro, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67), às 20h

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma digital Shotgun, a partir de R$ 80 (meia-entrada)

Classificação: 18 anos. Menores apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.