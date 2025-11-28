Peça do Grupo Liquidificador se inspira em texto de humor ácido

Com um mix de personagens e textos extraídos do livro Homens que nunca conheci, de Maíra Valério, o Grupo Liquidificador leva ao palco, neste fim de semana, uma peça que reflete sobre masculinidades com um humor ácido e afiado. "A gente começou com improvisações dentro dos textos, alguns exercícios e formas de criação de cena que a gente já usa no grupo. A partir desses improvisos a gente foi construindo o espetáculo", explica Larissa Souza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em cartaz no Teatro Mapati, a peça é o fruto do curso Teatro Elétrico que o Liquidificador oferta todos os anos desde 2016. Este ano, é a primeira vez que o curso foi oferecido gratuitamente graças ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A escolha do texto de Maíra Valério veio dos próprios alunos. "Já é de praxe do grupo fazer transcriações cênicas, pegar outras linguagens e trazer para as artes cênicas, com outras formas de escrita que não a dramaturgia, por exemplo", explica Larissa. "Foi um processo gostoso e divertido porque os textos de Maíra são absolutamente imagéticos, trazem uma gama de imagens muito fortes que ela consegue imprimir através da escrita e com muitas pegadas sensoriais".
No palco, 14 atores se revezam em personagens encadeados em uma única história. A literatura ajudou a dar uma unidade, mas Larissa avisa que também foi importante ouvir as vozes dos alunos, assim como dar a eles uma certa autonomia. O texto é cheio de provocações e colocações contundentes, mas sempre colocadas com humor. A diretora conta que, primeiro, houve a escolha de alguns dos contos para, depois, buscar uma unidade dramatúrgica. "A gente fez uma amarração para não ficar separado em blocos e ter um sentido como um todo. Há personagens que se repetem e estão na construção dramatúrgica. Não são cenas separadas, se interligam pelos temas, pelos personagens, que perpassam mais de uma cena", explica Larissa.
A grande temática da autora é a reflexão sobre as masculinidades acompanhada de um certo deboche sobre o lugar de poder na sociedade. "Sempre tentando transformar tabu em totem e rir um pouco sobre isso tudo. São narrativas que nos interessam, sempre em primeira pessoa", diz a diretora.
Serviço
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Nesta sexta-feira (28/11), às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Fotos: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Espetáculo conta
histórias de diversos personagens
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis
Homens que nunca conheci
Teatro Elétrico com Grupo Liquidificador. Hoje, às 20h, amanhã, às 16h e às 20h, e domingo, às 16h e às 20h, no Teatro Mapati (SHCGN 707). Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla. Fila de espera uma hora antes da apresentação.
Foto: Tatiana Reis