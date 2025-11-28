Noite embalada por ritmos quentes com show do Sabor de Cuba

O grupo Sabor de Cuba se apresenta no Clube do Choro, a partir das 20h30. A música do grupo mistura diferentes ritmos e forma um estilo único. A banda criada em 2014, em Brasília, celebra a cultura de Cuba e de toda a América Latina. Felix Valoy, vocalista do Sabor de Cuba explica como o grupo foi formado. "Quando eu cheguei aqui em 2011, vim com a ideia de fazer uma banda musical, porque vi que havia pouco movimento da cultura latina do Caribe. Eu cheguei com essa ideia e comecei a buscar músicos brasileiros que soubessem tocar música latina. Consegui montar uma banda com Carlos Pial, percussionista brasileiro, com Alexis, um cubano cantando, Ricardo Vidal, em percussão, e vários brasileiros mais", destaca Feliz. Ele ressalta que após um ensaio bem-sucedido com os músicos a banda foi formada. Nesta sexta, eles comemoram 11 anos de existência do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O som da música produzido pela banda é uma mixagem de diferentes estilos como son cubano, rumba, salsa, cumbia, mambo, bolero e outros. Essa união de estilos, latinos, com melodias africanas e influências europeias, forma o estilo clássico do grupo do país caribenho. Valoy reforça como a mistura proposta pela música cubana a torna única. "A música cubana é muito forte porque a gente mistura principalmente a música brasileira com o samba. E isso enriqueceu muito a música cubana em harmonia e ritmicamente, por essa fusão que a gente faz de todo o tipo de música, e a levamos ao estilo do son cubano", afirma. O cardápio do show reúne músicas autorais e de outros artistas latinos.

O grupo é composto por Felix Valoy, na voz principal, Gumercindo Reyes Aguilera, no tres cubano e coros, Ricardo Vidal nos coros, no trompete Westonny Rodrigues (músico convidado), no trombone Filipe Silva (músico convidado), Léo Torres da Costa no contra baixo, Jorges Andres nas congas e Ricardo Vieira nos Timbales e Bongôs.