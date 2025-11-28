A nobreza da carne: veja onde comer os melhores cortes e preparos

Protagonistas na grande maioria dos restaurantes, os cortes de carne nobres se destacam devido à maciez, resultado da pouca movimentação muscular em tais regiões do boi, e sabor marcante. Grelhados ou feitos à cocção lenta, essas proteínas costumam ser acompanhadas por temperos simples, já que é preciso de pouco para que elas se tornem saborosas.
Segundo Andrey Angelim, chef do Fazenda Churrascada, o steak ideal se resume a três principais cuidados. “O primeiro é a brasa alta. A temperatura garante selagem rápida e sabor marcante”, aponta o cozinheiro. “A carne também deve ser feita na brasa alta e, em seguida, movida para uma área de menor calor na grelha para que possa se acertar o ponto”, continua.
A crosta, no entanto, precisa existir para que o sabor da carne seja elevado, e a suculência seja mantida, explica o chef. “Temperatura correta e descanso, tirar antes de passar do ponto e deixar repousar alguns minutos é o segredo por trás de uma carne macia e suculenta”, revela Angelim.
Cortes premium
Unindo uma experiência gastronômica de cortes de carne premium com um ambiente em meio à natureza, o Fazenda Churrascada, desde 2022, é procurado pelos brasilienses que procuram dividir um momento descontraído com familiares e amigos. Para além da culinária, a casa também chama atenção pelas apresentações musicais ao vivo, que ocorrem diariamente, e pelo amplo espaço kids, assinado pela Jump Mania.
Entre costelas, prime ribs e assados de tira, o destaque do menu é o flat iron (R$ 94 — 300g), de acordo com o chef Andrey Angelim. “É um corte extremamente macio e saboroso, retirado da parte superior do acém, considerado o segundo mais macio do boi”, explica o cozinheiro. “Ele tem sabor marcante, boa suculência e um marmoreio moderado. Fica melhor grelhado ao ponto para mal, entregando textura amanteigada e sabor intenso”, continua.
Para harmonizar, a pedida ideal é um Cabernet Franc argentino, vinho de corpo médio e acidez equilibrada, ainda de acordo com o chef. “É uma opção que complementa o sabor do corte sem pesar”, defende. Presente no menu do restaurante, El Enemigo (R$ 398) é um exemplo de rótulo que combina com o corte. Aos que preferem os drinques, o clássico negroni (R$ 38) também combina com o prato.
Bife regional
Com um ano de atividade, a Bifeteria surgiu da vontade do gaúcho Fabrício de Filippis de trazer para a Brasília a gastronomia da cidade onde nasceu, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo o proprietário, a culinária da cidade natal é a do “bife na chapa, polenta frita e maionese de batata caseira”. “É uma comida bem regional. Não é tão famosa como o galeto e o churrasco, mas é muito apreciada”, garante.
No menu, o bife bauru, feito com presente, queijo, molho de tomate e molho de ervas, é o carro-chefe da casa. O prato é servido nas opções coxão (R$ 62 — 200g) e filé mignon (R$ 82 — 200g). “A comida do restaurante é aquela típica de almoço italiano, bem farta”, adianta Fabrício. Também há opções das carnes de 400g e 800g: “Uma parmegiana finalizada, por exemplo, pode chegar a 1,2kg”. O coxão à parmegiana sai a partir de R$ 65, enquanto o filé mignon varia entre R$ 88 e R$ 320.
Os bifes com molho, como parmegiana e bauru, harmonizam bem com vinhos cabernet, segundo Fabrício. Os rótulos disponíveis no menu variam entre R$ 58 e R$ 128. Outra indicação são as cervejas nas marcas Eisenbahn (R$ 10) e Heineken (R$ 12), no tamanho long neck.
Opção de ouro
Especializado em cortes premium assados na parrilla argentina, o Açougue do Berg é resultado da vontade de três amigos de abrirem um restaurante que atende às peculiaridades de diferentes famílias. Localizada no Setor de Clubes Sul, a casa se propõe a atender crianças, adolescentes e adultos, adaptando-se aos diferentes gostos e paladares gastronômicos.
No restaurante, são servidos 18 diferentes cortes na parrilla, com destaque para o prime rib, ou costela premium, (R$ 33 — 100g), o tomahawk (R$ 30 — 100g) e o porterhouse do Berg (R$ 35 — 100g). Para acompanhar, a sugestão fica por conta do arroz parrillero (R$ 38), com calabresa, cebolinha e batata palha e a salada do Berg (R$ 55), com amêndoas, manga, presunto parma, tomate doce, alface americana e mostarda e mel.
Outra opção que chama atenção no menu é o golden steak do Berg (R$ 570 — 550g), prime rib da raça angus coberto com folhas de ouro comestíveis 24 quilates. Para o prato, outros acompanhamentos sugeridos são o purê de batata portenho (R$ 40) e a farofa de banana da terra (R$ 39).
Sabor único
Celebrando 11 anos de história em 2025, o Chicago Prime segue com o objetivo de oferecer carnes nobres, macias e suculentas para o público brasiliense. Da degustação à venda dos cortes black angus, a casa proporciona uma experiência gastronômica única para os amantes de carne. Um dos principais diferenciais da casa é o dry aged beef, um processo de maturação a seco em que a carne tem a temperatura, umidade e ventilação controladas em uma câmara fechada, o que proporciona sabor e maciez únicos. O equipamento da casa é o único no país com a capacidade de esterilizar o ar da câmera automaticamente a cada minuto, o que deixa o processo mais eficaz e seguro.
Entre as opções para compartilhar, o destaque vai para o T-bone (R$ 269), 250g de bife de chorizo e filé mignon separados por um osso em formato da letra T. O cardápio oferece também mais de 20 opções de guarnições para acompanhar a carne, como a batata frita trufada com parmesão (R$ 36,90), o arroz biro biro (R$ 28,90), o purê de batata tradicional (R$ 26,90) e a farofa da casa (R$ 26,90), feita com linguiça, azeitona preta, ovo e cebola.
Clássica parrilla argentina
Inaugurado em 2017, no Sudoeste, o Caminito nasceu da vontade de trazer para a capital a tradicional parrilla argentina, com cortes nobres e ótimo custo benefício. “Começamos com o propósito de entregar algo verdadeiro, sem firula, com qualidade, preço justo e hospitalidade. A nossa essência continua a mesma: fogo, qualidade e acolhimento”, enfatiza Rafael Lago, um dos sócios da casa. Hoje, o projeto também conta com unidades na Asa Norte, Águas Claras e Asa Sul.
O destaque do menu é o flat iron black (R$ 159,90), um corte extremamente macio, saboroso e com uma crosta de queijo que dá o toque especial da casa, segundo Lago. Como acompanhamento, a sugestão é o arroz caminito e batata frita e o Vinho Caminito Malbec (R$ 99,90), de Mendoza. “Nosso rótulo exclusivo, aromático e feito sob medida para acompanhar a parrilla, combina perfeitamente com a suculência e o sabor do flat iron”, destaca o sócio.
De acordo com Lago, o grande diferencial da casa é a constância e o preparo, que depende da qualidade da carne, da temperatura da parrilla, do tempo, da distância do fogo e da quantidade de sal ideal. “Com a gente, o cliente sabe que vai comer bem sempre a um custo benefício. Trabalhamos com carnes selecionadas, parrilla tradicional, cortes exclusivos e acompanhamentos clássicos feitos com capricho. O serviço é leve, atencioso, acolhedor. É aquela experiência de sentar, relaxar e confiar sempre no padrão”, finaliza Rafael.
Alta gastronomia
O Fuego Alma e Vino surgiu com o propósito de trazer a parrilla argentina para a capital. Introduzindo a técnica autêntica da brasa e da parrilla e a paixão pelos cortes, a casa eleva a experiência do público a um novo nível de alta gastronomia. “O nome da casa é uma promessa cumprida. O ‘fuego’ é a parrilla de alto nível que trata os melhores insumos com precisão” explica Leandro Caetano, sócio da casa.
Para ele, o principal diferencial da casa é a alta qualidade das carnes oferecidas “Temos o corte perfeito: Produto de alta qualidade, assador experiente, fogo baixo e paciência”, descreve, além disso, ele ressalta a excelência na cocção da carne, que é “frequentemente creditada à expertise argentina que comanda a brasa”. Para o jantar, Leandro sugere o ojo de bife (R$ 198), o bife ancho (R$279) ou o bife de chorizo (R$ 193), “cortes clássicos que atingem a suculência e a maciez ideal na nossa Parrilla”, define. Para harmonizar, ele recomenda o Aperol Spritz (R$ 45).
Onde comer?
Açougue do Berg
Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 (ao lado da ASBAC)
Segunda, das 11h45 às 16h
De terça a sábado, das 11h45 à 0h
Domingo, das 11h45 às 22h
Bifeteria
CLN 103, bloco A, loja 37
De terça a sexta, das 11h30 às 15h
Sábado e domingo, das 11h30 às 16h
Caminito Parrilla
Avenida das Araucárias, 635 — Águas Claras
De segunda a quinta, das 11h à 0h
Sexta e sábado, das 11h à 1h
Domingo, das 11h às 22h30
SIG, quadra 8, lote 2375
De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h
Sexta e sábado, das 11h à 1h
Domingo, das 11h às 22h30
CLS 404, bloco A, loja 13
CLN 403, bloco D, térreo
De segunda a quinta, das 11h à 0h
Sexta e sábado, das 11h à 1h
Domingo, das 11h às 22h30
Chicago Prime
CLS 114, bloco B, loja 10/11
Segunda, das 12h às 16h
De terça a sábado, das 12h às 23h
Shopping ID (Condomínio do Edifício Venâncio 3000, quadra 6, conjunto A, lojas 34/37)
De segunda a sábado, das 12h às 23h
Domingo, das 12h às 17h
Fazenda Churrascada
Clube de Golfe de Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2)
De terça a quinta, das 12h às 23h
Sexta, das 12h à 0h
Sábado, das 11h30 à 0h
Domingo, das 11h30 às 19h
Fuego Alma e Vino
CLS 112, bloco A, loja 3
De segunda a sábado, das 12h à 0h
Domingo, das 12h às 18h
