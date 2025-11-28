Um relicário para Cássia: Nando Reis faz show em homenagem à cantora

Mais de duas décadas após o icônico Luau MTV de 2002, Nando Reis volta aos holofotes do icônico programa musical para homenagear sua grande amiga e parceira musical: Cássia Eller. O projeto, pela primeira vez, sai do formato audiovisual e percorre o Brasil — a estreia da turnê ocorre em Brasília, neste domingo (30/11), a partir das 17h30. O cantor se apresenta no Pontão do Lago Sul com Lan Lanh e Walter Villaça, músicos que acompanharam a carioca por muitos anos nos palcos, além da cantora Céu e o trio Os Garotin.



“Cássia está presente no meu trabalho e sempre estará”, afirma Nando Reis em entrevista ao Correio. “Especialmente porque eu escrevi uma canção sobre nós dois, sobre a nossa relação: All Star”, diz o compositor. A música, conhecida pelos famosos versos iniciais “Estranho seria se eu não me apaixonasse por você”, ficou famosa na voz da carioca pela versão gravada no Acústico MTV de 2001.

A faixa, inclusive, é uma das músicas que não podem faltar nos shows de Nando, segundo o próprio músico. “Cássia está incondicionalmente ou indefinidamente ligada à mim. Então, não é nem algo que eu faça conscientemente com esse propósito. Ela é simplesmente parte de mim”, acrescentou o artista.

Além da última gravação ao vivo de Cássia, o Luau MTV de 2002 marcou o derradeiro encontro entre ela e o ex-integrante do Titãs. “Eu participei como convidado, cantei Relicário”, lembrou Nando. “E depois, inclusive, a gente ficou junto conversando em um terraço, no lugar onde a gente estava hospedado, e até combinamos que íamos fazer um terceiro disco juntos”, relatou o compositor. A carioca morreu 10 dias depois.

“Eu acabei, no entanto, fazendo um disco póstumo, com autorização da família, justamente por ter essa, digamos, autorização dada por ela”, explicou o cantor em referência ao álbum Dez de dezembro, lançado um ano após a morte de Cássia. O trabalho incluiu a gravação em estúdio de All Star.

Na turnê Luau MTV, Nando destacou o fato de subir aos palcos acompanhado por dois parceiros musicais de longa data: “Walter toca comigo há cerca de 15 anos e Lan Lanh é uma amiga querida, que faz parte da minha vida também. Então ter os dois nesse momento é lindo”.

O pontapé inicial em Brasília, segundo o músico, não foi por acaso. “Eu acho uma ótima cidade pra começar essa pequena turnê de quatro shows. Justamente porque a relação da Cássia com Brasília é imensa, estreitíssima”, pontuou o cantor. Após o show deste domingo, Nando e convidados ainda levam a homenagem à Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Serviço

Luau MTV — Uma homenagem à Cássia Eller com Nando Reis e convidados

Domingo (30/11), a partir das 17h30, no Pontão do Lago Sul (SHIS Ql 10, lote 1/30)

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Eventim, a partir de R$ 175 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 18 anos.

