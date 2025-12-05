Mistura de ritmos e paixões é marca de Totô de Babalong em show nesta sexta

De volta para agitar a capital, Totô de Babalong realiza show hoje na Infinu - (crédito: Marcel Blanco)

Com os singles Chinesa tropicana e Amor por telepatia, Totô de Babalong retorna a Brasília nesta sexta-feira (5/12) com show eletrizante na Infinu, às 19h. Dono de uma sonoridade única, o músico tem composições que mesclam o brega baiano, letras românticas e ritmos contemporâneos em canções que encantam o público. Totô viveu em Brasília por mais de 10 anos, e mesmo tendo as raízes baianas muito presentes em sua musicalidade, também destaca que achou refúgio na capital, plano de fundo de diversos clipes, que o inspira constantemente, “sempre da sua maneira, mais seca do que estamos acostumados, mas muito calorosa”, ressalta.

Seu terceiro álbum de estúdio, que ele está produzindo no momento, busca entender as origens do brega: “Fui atrás de pesquisas, livros, feiras e paredões com outro olhar, a fim de entender a sonoridade e como tudo isso faz a gente se identificar com esse som. A verdade é que o brega de onde eu venho não é um gênero e sim um sentimento desapegado de normas e padrão, sem regras. O gênero que escutamos na Bahia são arrocha, seresta, forró ,e o brega está associado a todos eles”, explica.

“Toda essa identidade de desprendimento das normas e esse amor com fúria me inspiraram tanto liricamente quanto sonoramente. Na hora de compor as referências se juntam então eu vivo esse ultra romance só que na revoada. Prepara que esse próximo disco é exatamente esse sentimento, intenso mas amoroso”, finaliza o cantor.

Serviço



Totô de Babalong

Hoje, a partir das 19h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, oja 67). Ingressos a partir de R$ 30 + taxas do Shotgun.