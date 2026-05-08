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MÚSICA

Ras Bernardo leva o balanço do reggae ao Infinu neste sábado (9/5)

Em Brasília, Ras Bernardo será acompanhado pela banda JambahSystem, consolidada na cena musical

Ingressos disponíveis a partir de R$ 40, no site da Shotgun - (crédito: Divulgação)
Ingressos disponíveis a partir de R$ 40, no site da Shotgun - (crédito: Divulgação)

Nsta sábado (9/5), a capital recebe um grande nome do reggae brasileiro. Ras Bernardo chega ao palco da Infinu e, por meio da música, celebra e relembra 40 anos de trajetória. "O que me move a continuar todo esses anos é o mais puro amor pelo reggae e a vontade de não parar de acreditar nas músicas que eu canto", ressalta o cantor. Os ingressos já estão disponíveis no site da Shotgun, a partir de R$ 40. 

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O ritmo nasceu na Jamaica, mas ganhou uma identidade própria no Brasil. O músico define o gênero musical como "o mais diversificado do mundo, devido às misturas tradicionais de cada estado, acompanhadas de características locais." Entre as influências que inspiraram o cantor, ele cita Bob Marley, Steel Pulse e Alpha Blondy. 

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Em Brasília, Ras Bernardo será acompanhado pela banda JambahSystem, consolidada na cena musical. Segundo o compositor, o público pode esperar uma viagem no tempo. O show transporta os fãs para momentos nostálgicos que marcaram a carreira, com a oportunidade de ouvir clássicos e novos trabalhos que compõem a discografia ímpar do artista. 

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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Por Luisa Mello
postado em 08/05/2026 06:00
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