Calabresa faz desabafo sobre maternidade e tem planos de aumentar família

Dani Calabresa faz desabafo sobre maternidade e confessa planos de aumentar família: "Alucinada de amor" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Dani Calabresa abriu o coração sobre a maternidade. A apresentadora, que é mãe de Bernardo, de quase 1 ano, confessou que, antes do nascimento do primogênito, teve dúvidas em torno da possibilidade de se tornar mãe.

"Alucinada de amor"

Em entrevista ao portal Gshow, a humorista destacou que todos os clichês sobre a maternidade, para ela, são reais e que ela pensa em aumentar a família. "Eu já queria ter outro. Eu saí da maternidade completamente alucinada de amor. Estava costurada, com os peitos vazando leite e falando: ‘Eu quero outro! Não quero que ele cresça rápido. Não quero que isso acabe’. É uma sensação tão boa", disse.

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Apesar do desejo, Dani Calabresa ressaltou que criar um filho é cansativo, mas que nenhuma dificuldade supera o prazer de ser mãe. "É um amor que arrepia todos os pelinhos do corpo. É um coração batendo fora do peito da gente. Todos os clichês são verdadeiros. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu amo fazer comédia, ir para a Disney, mas ser mãe está ganhando de tudo!", apontou.

Casada com o publicitário Richard Neuman, a humorista foi objetiva com a possibilidade de aumentar a família. "Se Deus quiser, se for para ser, a gente tem vontade de ter mais um!", revelou.

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