Benzadeus celebra dia das mães com pagode na Arena CCB

Benzadeus celebra Dia das Mães com apresentação no Cruzeiro - (crédito: Divulgação)

Para celebrar o domingo (10/5) de Dia das Mães, o grupo Benzadeus promove mais uma edição do projeto Deu Benza, na Arena CCB, no Cruzeiro. Os portões abrem às 16h. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e estão à venda no site Sympla.

O repertório da apresentação mistura músicas novas e antigas do grupo, que alcançou projeção nacional com sucessos recentes. Papel de otário, com Milthinho; Assume, parceria com Kamisa 10; e Erro calculado, com Mari Fernandez são algumas das canções recentes no repertório. Canções do projeto Na Rota do Benza no Pelô, lançado em janeiro deste ano, também fazem parte da apresentação.

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Criado pelo Benzadeus, o Deu Benza tem a proposta de fazer, semanalmente, um encontro musical no Cruzeiro. A última edição teve a participação especial de Timbalada, unindo a música baiana e o pagode brasiliense.

*Estagiária sob supervisão Severino Francisco



