Festival Meskla traz ritmo e rima para o estacionamento do Mané Garrincha

Mais do que uma experiência musical, o Festival Meskla é uma ode à cultura urbana e uma celebração às rimas que saem da periferia para ganhar o mundo. Na edição de 2026, neste sábado (16/5), no Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, o evento conta com os principais nomes do rap e do funk, além de apoiar a cena independente local levando moda, esportes e lifestyle.

Entre as atrações presentes, as mulheres que dominam a cena da cidade e do Brasil sobem ao palco. Ajuliacosta, MC Luanna e, também, Saphira e Isa Marques, as rappers que são os tesouros do Distrito Federal. Sucesso nas plataformas digitais, artistas como Matuê, Veigh, Filipe Ret e Major RD agitam o público brasiliense.

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Para Isa Marques, estar em mais uma edição de Meskla é um privilégio e uma honra enorme. "O festival tem sido muito importante na minha trajetória. É uma vitrine onde podemos mostrar nosso trabalho e alcançar novas pessoas", detalha. Um dos principais nomes do rap brasiliense — e do Brasil — GOG se apresenta ao lado de Dexter, em um encontro para lá de histórico.

"O Festival Meskla vem a todo vapor, se tornando um ponto focal muito forte do rap nacional. Poder participar representando a primeira geração do hip hop brasileiro, além de ser uma honra, traz uma grande responsabilidade. Estamos preparando um grande espetáculo", acrescenta GOG.







