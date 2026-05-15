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Música

Festival Meskla traz ritmo e rima para o estacionamento do Mané Garrincha

Entre as atrações presentes, as mulheres que dominam a cena da cidade e do Brasil sobem ao palco. Ajuliacosta, MC Luanna, Saphira e Isa Marques estão na lineup do Festival Meskla

Isa Marques é uma das principais rappers de Brasília - (crédito: Divulgação/ @fercoutinho)
Isa Marques é uma das principais rappers de Brasília - (crédito: Divulgação/ @fercoutinho)

Mais do que uma experiência musical, o Festival Meskla é uma ode à cultura urbana e uma celebração às rimas que saem da periferia para ganhar o mundo. Na edição de 2026, neste sábado (16/5), no Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, o evento conta com os principais nomes do rap e do funk, além de apoiar a cena independente local levando moda, esportes e lifestyle. 

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Entre as atrações presentes, as mulheres que dominam a cena da cidade e do Brasil sobem ao palco. Ajuliacosta, MC Luanna e, também, Saphira e Isa Marques, as rappers que são os tesouros do Distrito Federal. Sucesso nas plataformas digitais, artistas como Matuê, Veigh, Filipe Ret e Major RD agitam o público  brasiliense. 

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Para Isa Marques, estar em mais uma edição de Meskla é um privilégio e uma honra enorme. "O festival tem sido muito importante na minha trajetória. É uma vitrine onde podemos mostrar nosso trabalho e alcançar novas pessoas", detalha. Um dos principais nomes do rap brasiliense — e do Brasil — GOG se apresenta ao lado de Dexter, em um encontro para lá de histórico. 

"O Festival Meskla vem a todo vapor, se tornando um ponto focal muito forte do rap nacional. Poder participar representando a primeira geração do hip hop brasileiro, além de ser uma honra, traz uma grande responsabilidade. Estamos preparando um grande espetáculo", acrescenta GOG. 

Saiba Mais

 

  • O Meskla reúne os principais nomes do rap, do trap e do funk brasileiro
    O Meskla reúne os principais nomes do rap, do trap e do funk brasileiro Foto: Divulgação/ @fercoutinho
  • GOG é uma referência nacional
    GOG é uma referência nacional Foto: Reprodução/ Instagram (gogpoeta)
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/05/2026 06:00
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