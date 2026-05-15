Festival reúne gastronomia, música e dança de diferentes países

Neste sábado (16/5), das 11h às 18h, o Museu de Arte de Brasília recebe mais uma edição do Festival de Cultura Europeu. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, música, dança, estandes culturais, sorteios e a transmissão da final do Eurovision. A expectativa é que o festival receba cerca de 4.500 pessoas ao longo do dia.

Com o objetivo de divulgar tradições, curiosidades, símbolos, idiomas e aspectos culturais de cada país, o festival reúne 15 estandes diferentes, entre eles estão Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Irlanda, Portugal e outros institutos culturais. Fazem parte da programação as apresentações: Cooking Show (Itália), Coral Cantus Firmus, Georgia Alô e banda (Alemanha), Flamenco (Espanha) e Courant d'Art (França).

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Organizado pela EUNIC, o evento apresenta estabelecimentos gastronômicos de diferentes partes da Europa, entre os participantes estão o chef Simon Lau, da Dinamarca; o Oui Chef, com gastronomia francesa; Zante, com cozinha grega; Pâmoison, com caramelos e waffles belgas. O festival se encerra com a transmissão pública da final do Eurovision Song Contest 2026, competição internacional de música realizada neste ano em Viena.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



