Brasília dá volta ao mundo em concerto com Orquestra Filarmônica de Brasília

O Iate Clube de Brasília vira aeronave e promove uma viagem ao redor do mundo com condução da Orquestra Filarmônica de Brasília no Iate in Concert 2026 — A volta ao mundo pelos clássicos. Neste sábado (29/8), às 18h, o público será levado por meio da música clássica a visitar diferentes partes do globo.

Partindo do Brasil com composições de Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos à Europa com clássicos como Carmen, Lakmé e O Barbeiro de Sevilha, a Orquestra, sob regência de Thiago Francis, cria uma narrativa contínua, com cada obra representando uma parte do mundo.

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Thiago Francis, maestro da Orquestra Filarmônica de Brasília e diretor musical do espetáculo, construiu junto à produção a narrativa musical a partir de uma análise dos últimos 10 anos do espetáculo. "Iate in Concert reuniu artistas nacionais e internacionais. Então, é naturalmente um evento nacional que hoje é internacional. A ideia foi fazer um um compilado dessas experiências. Os compositores ali representados, as músicas que iremos tocar, são internacionais e que lembram os seus países e outros pelos quais passaram", afirma.

À bordo, com o maestro, estão quatro solistas, a soprano francesa Laetitia Grimaldi, a mezzo-soprano brasileira radicada na Itália Marina Melaranci, o tenor Daniel Menezes e o barítono Vitor Monte. No repertório, o público poderá apreciar não só o concerto mas, também, o balé do grupo Bailarinos de Brasília que une-se ao final ao som do Bolero, de Maurice Ravel.

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O Iate in Concert, realizado pelo Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) e produzido desde 2015, chega à sua 11ª edição consolidando-se não apenas como um projeto cultural da capital com mais de 33 mil espectadores, como, também, um projeto que arrecadou mais de 165 toneladas de alimentos que foram destinados à famílias e pessoas em vulnerabilidade social. "É uma honra para nós da Filarmônica estarmos juntos nessa ação social que vai além do entretenimento. E quando temos um grupo de músicos unidos a um evento tão grande, a força ainda é maior", destaca o maestro a respeito do projeto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco