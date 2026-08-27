Caio Blat, durante entrevista no Sem Censura, nesta quarta-feira (26), mostrou o seu incômodo pelo fato do filho Bento, de 16 anos, e Antônio, de 23, utilizarem em excesso telas como meio de leitura.

O caso mais grave relatado pelo ator foi com o filho Bento. A primeira vez que ele pegou uma revista na mão, ele devia ter um ano e meio. Ele puxou a revista e começou a tentar ampliar a figura, e ficou nervoso que aquela figura não estava interagindo com ele. Ele nunca tinha visto uma figura, o papel impresso, porque eram tantos joguinhos, historinhas [virtuais], disse.

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Às vezes eu mando mensagem de voz para ele [Bento], aí depois de um tempo eu falo: meu filho, você não vai me responder?. Ele fala: pai, mensagem de um minuto? Você acha que eu vou ouvir um minuto?’, revelou.

Caio comentou dos filhos terem dificuldade de ler, mesmo tendo nascido em um ambiente com estímulo para leituras. "Eu vi eles com dificuldade para ler. Tanto o meu filho mais velho, o Antônio, e depois o Bento não estavam conseguindo embarcar na leitura. E olha que a gente desde pequenininho lia com eles, lia para dormir, lia histórias, criando o hábito mesmo. E a gente lê, eu leio bastante. E eu vi que eles não estavam desenvolvendo o hábito da leitura.

O texto Caio Blat mostra preocupação com uso excessivo de telas pelos filhos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.