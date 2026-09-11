Galpão 17 celebra 8 anos de história com show dedicados ao rock

Nesta sexta-feira (11/9), o Galpão 17 celebra oito anos de atividade com dois dias de shows dedicados ao rock em Brasília. A programação começa com Dave Evans, primeiro vocalista do AC/DC, ao lado de Zero10 e DJ Wendel Souza, e continua neste sábado (12/9), com Camisa de Vênus, Detrito Federal e DJ Wellinton. Inaugurado em 2018, o galpão é um espaço que reúne música, gastronomia e entretenimento e, ao longo dos anos, consolidou-se como um endereço dedicado ao rock na capital.

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O grande destaque da celebração é a apresentação de Dave Evans, músico que participou da primeira formação do AC/DC. Além dele,a programação reúne artistas da cena local, com Camisa de Vênus no sábado. Para o Galpão, receber representantes marcantes como esses, neste aniversário deixa o evento ainda mais especial. "Conseguimos reunir o rock internacional e o nacional em dois dias de comemoração, trazendo para o nosso aniversário nomes que fazem parte da história do gênero. É como ter um pouco do berço e da história do rock presentes nessa celebração", afirma Rebeca Catarina, porta-voz do galpão.

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"Chegar aos oito anos é celebrar tudo o que construímos até aqui, as pessoas que fizeram e fazem parte dessa história e, principalmente, a relação que criamos com o público e com a cena do rock de Brasília", destaca Roberta. A expectativa para a comemoração é reunir diferentes gerações em duas noites de música e encontros no palco da casa. "Acreditamos que nosso papel vai além da programação do Galpão 17: queremos contribuir para fortalecer a cena do rock e movimentar esse mercado como um todo'', destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Aniversário de oito anos do Galpão 17

Hoje, Dave Evans, e amanhã, Camisa de Vênus. Ambos os shows acontecem às 20h, no Galpão 17. Ingressos disponíveis no Sympla.Classificação indicativa 18 anos, entrada de menores de idade apenas acompanhados dos responsáveis legais



