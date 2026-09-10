Luísa Perissé diz que ocupa posição "inferior" aos cachorros na casa da mãe

Luísa brinca que chegou a ficar em uma posição inferior à dos animais na hierarquia doméstica - (crédito: Reprodução/Instagram)





Luísa Perissé revelou que os cachorros têm um tratamento diferenciado dentro da casa da sua mãe, Heloísa Perissé.

Em vídeo publicado no Intagram, as duas aparecem conversando no jardim sobre as regras impostas pela atriz para preservar os móveis e os ambientes da residência. No relato, Luísa brinca que chegou a ficar em uma posição inferior à dos animais na hierarquia doméstica.

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"Destrói"

Segundo ela, a mãe não permite que as pessoas entrem na sala para evitar que o espaço seja desarrumado. Heloísa, porém, corrigiu a filha: "Mentira, não deixo destruir o que eu paguei pra ficar", disse. Luísa questionou quais atitudes seriam consideradas capazes de destruir o ambiente. "Mas destruir é o quê? Andar? O andar destrói?", perguntou. A resposta de Heloísa foi direta: "Dependendo", antes de completar: "dependendo do andar de vocês", acrescentou.

A filha continuou descrevendo as dificuldades para circular pela sala. Segundo Luísa, até mesmo para chegar ao tapete e se sentar seria necessário contornar os móveis. "A pessoa tem que contornar, passar por trás do sofá para a pessoa poder sentar, entendeu? E fazer uma acrobacia", relatou.

O texto Luísa Perissé revela que ocupa posição inferior aos cachorros na casa da mãe: Destrói foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.