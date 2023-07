Concerto Candlelight traz Beatles e Rolling Stones à luz de velas

GK Giovanna Kunz*

Candlelight traz concertos à luz de velas para Brasília - (crédito: Fever)

O Candlelight segue com os concertos de música em Brasília. O evento cultural começou no fim de março, quando trouxe para a capital a experiência visual e musical emocionante de assistir um concerto ao vivo em um local iluminado por velas. O evento apresenta variedade de gêneros para agradar um maior número de pessoas. Neste fim de semana, o público pode apreciar tributos a Frank Sinatra, The Beatles e The Rolling Stones em um ambiente intimista e romântico. De acordo com Ricardo Pacheco, coordenador dos músicos, cada concerto é uma sensação única.

Nesta sexta-feira (14/7), a noite de jazz homenageia um dos maiores artistas do século passado, Frank Sinatra. O norte-americano trilhou uma carreira repleta de sucessos, entre os que serão relembrados no concerto estão Fly me to the moon, My way, The way you look tonight e Garota de Ipanema. "Podem esperar a grande nostalgia de ouvir, de forma instrumental, os grandes clássicos desse cantor que transpassa gerações com suas músicas emocionantes", destaca Ricardo Pacheco, coordenador dos músicos.

No sábado (15/7), o concerto une a música clássica ao rock britânico de 1960. O repertório é dedicado às bandas The Beatles e The Rolling Stones, com os hits Let it be here comes the sun, While my guitar, Gently weeps, Satisfaction, Wild horses e She's so cold tocados pelo quarteto de cordas Monte Cristo.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Candlelight

Nesta sexta-feira (14/7) e no sábado (15/7), no Teatro do Royal Tulip (Shtn Trecho 1 Conjunto 1B Bloco C - Asa Norte). Sessões às 19h e 21h, com duração de 60 minutos. Evento para maiores de 18 anos, mas menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto. Ingressos a partir de R$ 50 reais pelo Fever.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.