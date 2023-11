Musical tributo à banda Queen é atração desta sexta no Ulysses Guimarães

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o Queen Experience In Concert é o maior tributo à banda inglesa Queen. Sexta-feira, às 21h, o grupo sobe ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães mais uma vez para apresentar os grandes clássicos da banda, como Don't stop me now, We are the champions e Bohemian rhapsody. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital e custam a partir de R$ 65.



"Se não existisse o Queen, não existiriam muitas bandas e artistas que fazem sucesso hoje em dia", afirma Elvis Balbo, cantor do musical. "A banda influencia a vida de muitas pessoas até hoje, e depois do filme que saiu em 2018, esse amor pela banda e pelo Freddie só aumentou e continua crescendo até hoje."

Essa será a terceira apresentação do musical em menos de dois anos no Ulysses. Em junho de 2022, os ingressos foram esgotados e a casa ficou cheia.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco